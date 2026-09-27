به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد با تشریح پیشبینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان در روز یکشنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: آسمان استان صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در ساعات صبح، سواحل و جزایر استان با مه رقیق صبحگاهی همراه خواهد بود.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان با رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق، گاهی تگرگ و تندباد لحظهای پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط برای بارش فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا نیز دور از انتظار نیست.
حمزهنژاد با توصیه به شهروندان و گردشگران گفت: با توجه به ناپایداریهای جوی، از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
وی درباره شرایط دریایی استان نیز بیان کرد: دریا در بیشتر ساعات آرام خواهد بود و با احتیاط، شرایط برای تردد شناورهای سبک مساعد پیشبینی میشود.
حمزهنژاد خاطرنشان کرد: این شرایط جوی و دریایی در روز دوشنبه نیز ادامه خواهد داشت، اما از روز سهشنبه با افزایش بادهای جنوبشرقی بر روی مناطق دریایی استان، دریا متلاطم خواهد شد.
وی در پایان درباره وضعیت دمایی استان گفت: طی امروز و فردا تغییر چندانی در دما پیشبینی نمیشود، اما در نیمه دوم هفته جاری، با افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش دمای بیشینه مورد انتظار است.
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