پاداش ویژه فدراسیون تنیس روی میز به نوشاد عالمیان

به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد عالمیان امروز در مرحله یک هشتم دیدارهای انفرادی تنیس روی میز بازی های آسیایی «وونگ چون تینگ» از هنگ کنگ که در رده ۳۸ دنیا قرار دارد را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

«هاریموتو» بازیکن مطرح ژاپنی که رنکینگ سوم جهان را در اختیار دارد حریف نوشاد عالمیان در این مرحله بود. ملی پوش کشورمان این بازیکن پرقدرت را هم شکست داد و با کسب یک برد تاریخی راهی مرحله نیمه نهایی شد و مدال برنز خود را مسجل کرد.

بابت این پیروزی بزرگ و مدال قطعی شده، فدراسیون تنیس روی میز ۱۵۰ میلیون تومان به عنوان پاداش به نوشاد عالمیان اهدا کرد.

پیش از این هم بازیکنان تنیس روی میز بابت کسب برتری در هر یک از دیدارهای خود در بخش انفرادی و تیمی پاداش دریافت کرده بودند.