به گزارش خبرگزاری مهر، ماهان باژرنگ، سرمربی تیم ملی ترامپولین، درباره آخرین وضعیت اردوی آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: اردوی آماده‌سازی تیم ملی از ۲۹ تیرماه در استان همدان آغاز شده و ورزشکاران در دو بخش مردان و زنان در این اردو حضور دارند.

وی افزود: در بخش مردان، آریا عبدالله و محمدسعید آبادی به عنوان نفرات اصلی و ابوالفضل کرماسی به عنوان ورزشکار رزرو در اردو حضور دارند. در بخش زنان نیز فاطمه توسلی از یزد و یلدا حسن‌شوکتی از قزوین در اردو حضور دارند و سمیه چراغی نیز به عنوان سرمربی تیم زنان فعالیت می‌کند.

باژرنگ ادامه داد: این اردو تا ۱۴ مردادماه ادامه خواهد داشت و دومین مرحله اردویی است که برای آماده‌سازی تیم ملی جهت حضور در بازی‌های آسیایی برگزار می‌کنیم.

سرمربی تیم ملی ترامپولین درباره شرایط برگزاری اردو گفت: شرایط اردو از نظر اسکان و تغذیه بسیار خوب است و باید از نجاتیان، رئیس هیئت ژیمناستیک استان همدان، تشکر کنم که در برگزاری این اردو واقعاً سنگ تمام گذاشتند. همچنین از وجیهه نقوی، سرپرست فدراسیون ژیمناستیک، که شرایط برگزاری اردوها را فراهم کردند، قدردانی می‌کنم.

وی درباره برنامه اردوهای آینده تیم ملی عنوان کرد: احتمال دارد اردوی همدان را تا ۲۳ مردادماه ادامه دهیم و پس از آن، اردوی بعدی تیم ملی در ترکیه از ۲۶ مردادماه برگزار خواهد شد.

باژرنگ در خصوص میزان آمادگی ورزشکاران نیز گفت: خدا را شکر شرایط آمادگی بچه‌ها خوب است و تقریباً به روندی که مدنظرمان بوده نزدیک شده‌ایم. ورزشکاران در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آمادگی خود را به دست آورده‌اند و امیدواریم در اردوهای بعدی شرایط آمادگی آنها بسیار بهتر شود.

سرمربی تیم ملی ترامپولین در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با ادامه روند آماده‌سازی و برگزاری اردوهای پیش‌رو بتوانیم در بازی‌های آسیایی ناگویا بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم.