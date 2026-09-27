حضور در «سرو، سپید، سرخ» نوعی ادای دین است؛ قصه خائنان به وطن!

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی «سرو، سپید، سرخ» با ساختاری اپیزودیک به سراغ روایتهایی متفاوت از جنگ ۱۲ روزه و تأثیر آن بر زندگی مردم رفته است. این مجموعه تلاش میکند جنگ را تنها از زاویه میدان نبرد روایت نکند و در قصههای مستقل خود به موضوعاتی همچون خانواده، اعتماد، خیانت، مهاجرت، روابط انسانی و انتخابهای فردی در شرایط بحرانی بپردازد. تعدد کارگردانان و بازیگران در اپیزودهای مختلف نیز باعث شده هر قسمت فضای روایی و حالوهوای مستقلی داشته باشد. «مظنون» یکی از اپیزودهای این مجموعه به کارگردانی و نویسندگی امیر ابیلی است که داستان آن حول شخصیت پیمان شکل میگیرد؛ مردی که در پی یک پاپوش راهی زندان میشود و در ادامه با حقیقتی تلخ درباره نزدیکترین فرد زندگیاش مواجه میشود. این اپیزود در بستری معمایی و خانوادگی به مفاهیمی همچون اعتماد، سوءظن و خیانت میپردازد و تلاش میکند نسبت میان خیانت به خانواده و بیتعهدی نسبت به سرزمین را به تصویر بکشد.
«مظنون»؛ روایتی درباره اعتماد و خیانت
علی مرادی بازیگر نقش پیمان درباره نقش آفرینی در اپیزود «مظنون» در مجموعه «سرو، سپید، سرخ» به خبرنگار مهر بیان کرد: بازی در این اپیزود از سوی امیر ابیلی که کارگردان اثر است به من پیشنهاد شد. او از دوستان بسیار قدیمی من است و سالها قبل در حوزه برنامهسازی با یکدیگر کار میکردیم و رفاقت ما از همانجا شکل گرفت. در طول این سالها درباره فضای کاری و فرصت همکاری با هم صحبت کرده بودیم تا اینکه این فرصت با «مظنون» فراهم شد. ابیلی به من گفت زمانی که فیلمنامه را مینوشته به من فکر میکرده و این نقش را در من دیده است و دوست دارد که آن را بازی کنم.
وی اضافه کرد: فیلمنامه را خواندم و دوستش داشتم و در نهایت این همکاری شکل گرفت. به نظرم متن میتواند مشخص کند که یک نقش تا چه اندازه فضا و میدان برای عمل دارد. شخصیت پیمان شخصیت اصلی داستان است و قصه میان او و برادرش بهزاد، روایت میشود.
این بازیگر در توضیحات بیشتر از نقش عنوان کرد: پیمان فردی بیگناه است که به دلیل یک پاپوش راهی زندان میشود. در پایان قصه مشخص میشود که از نزدیکترین فرد زندگیاش یعنی برادر خودش نارو خورده است. این خیانت فقط متوجه پیمان نیست و افراد دیگری هم درگیر آن شدهاند. در نهایت پیمان به این نتیجه میرسد که کسی که به خانواده خودش رحم نمیکند، نمیتواند به آب و خاک و خون نیز پایبند باشد.
مرادی در بخش دیگر صحبت هایش درباره این قصه اظهار کرد: «مظنون» یک اثر ۴۵ دقیقهای با ریتم مناسب است که قابهای زیبا و دکوپاژ خوبی دارد. داستان در بستر جنگ ۱۲ روزه روایت میشود و به نظرم این اثر بیش از یک اپیزود معمولی برای یک سریال است و از نظر فنی و اجرایی قابل مقایسه با برخی آثار ضعیف نیست. فیلمنامه ساده است ولی در عین حال درست و حسابشده نوشته شده است.
وی درباره ویژگی های کاراکتری که بازی می کند، یادآور شد: وقتی نقشی پیشنهاد میشود جدا از بحث همذاتپنداری باید ببینیم که این کاراکتر را چقدر در جامعه دیدهایم و میشناسیم. من بین این دست آدمها بسیار زیست کردهام و نمونههای متعددی شبیه به او را دیدهام؛ آدمی که بیگناه بوده و در عین حال پیشینه نزاع و دعوا داشته و مسیر زندگیاش به شکل خاصی رقم خورده است. بنابراین برای رسیدن به پیمان فقط لازم بود چند المان به این تجربیات اضافه کنم و آن شخصیت را به شکلی که کارگردان میخواست، بسازم. البته همه این موارد با مشورت امیر ابیلی انجام شد. او در این کار هم کارگردان و هم نویسنده اثر بود و برای من مهم بود که در طول تولید، برداشت من از شخصیت و اجرایی که ارائه میدهم مورد تأیید او باشد. در نهایت بازیگر باید بتواند ذهنیت کارگردان درباره شخصیت را به اجرا نزدیک کند.
بازیگر «سوجان» درباره همکاری با ابیلی اظهار کرد: این اولین کار جدی تلویزیونی امیر ابیلی بود و بسیار خوشحال بودم که توانستم در این کار سهمی در مسیر پیشرفت او داشته باشم. او سریال «کوری» را برای پلتفرم نوشته است و به نظرم تلویزیون باید از چنین پتانسیلهایی استفاده کند. ابیلی هنرمندی متعهد و کاربلد است و امیدوارم فرصتهای بیشتری برای فعالیت او در تلویزیون فراهم شود.
مرادی در پاسخ به این سوال که بعد از دیدن این اپیزود مخاطب درباره مفهوم اعتماد و سوءظن چگونه فکر خواهد کرد، تصریح کرد: بعد از جنگ ۱۲ روزه اتفاقاتی دیدیم که بخشی از آن در این فیلم هم تصویر شده است. در دل جنگ دیدیم که برخی افراد حتی میخواستند دشمن بعضی نقاط را هدف قرار دهد و دیگران را میفروختند تا به نوعی تسویهحساب شخصی کنند. در این داستان هم خیانتی شکل میگیرد که ابتدا متوجه خانواده است و بعد به خاک میرسد. این تلاقی برای من معنای مهمی دارد. کسی که به خانواده خودش رحم نمیکند به خاک و سرزمینش هم رحم نخواهد کرد. این ۲ موضوع در داستان قرینه یکدیگر هستند و به هم ارتباط مستقیم دارند.
حضور در چنین پروژهای نوعی ادای دین محسوب میشود
وی با اشاره به نقطه قوت اپیزود «مظنون» تاکید کرد: در این اثر یک تیم حرفه ای جمع شدند و داستان «مظنون» را هم بسیار دوست داشتم. با وجود هر اختلاف نظر و ناراحتی که ممکن است از شرایط روز وجود داشته باشد، همیشه دوست داشتهام در شرایطی که این روزها تجربه می کنیم یک کار فرهنگی انجام بدهم. وقتی شرایط برای همه ما سخت است به نظرم حضور در چنین پروژهای نوعی ادای دین محسوب میشود.
بازیگر «سرو، سپید، سرخ» درباره ساختار این سریال نیز تصریح کرد: سریال اپیزودیک این اجازه را به شما میدهد که یک فیلم نیمهبلند را با رعایت برخی شروط تجربه کنید و یکی از مهمترین شروط، درست بودن کست و عوامل است که برای من در این پروژه اتفاق افتاد. هم در مقابل دوربین و هم پشت دوربین با آدمهای درستی مواجه بودم. فکر میکنم ماحصل این همکاری در ۲ فصل این مجموعه باعث شده چند اپیزود از نظر فنی و هنری در سطح بسیار خوبی قرار بگیرند.
مرادی درباره تولید آثاری از جنس «سرو، سپید، سرخ» نیز گفت: ساخت کارهایی از این دست بسیار لازم است. هم بازیگران جدید معرفی میشوند و هم قصههای تازه روایت میشوند. در قالب چنین آثاری میتوان استعدادهای زیادی را به مخاطب معرفی کرد و فرصت داد که فیلمسازان و بازیگران جوان خودشان را نشان دهند.
وی در پایان گفت: به نظرم در شرایط فعلی نمیتوان جنگ را نادیده گرفت. باید داستان درست و روایت درست این یک سال گذشته و حتی شاید اتفاقات پیش از این سال ها را که به این مسیر رسید، ساخته و پرداخته شود. در فضای فرهنگی و هنری باید آثار مختلف ساخته شوند و آن آثاری که بهتر این روزها را روایت میکنند، ادامه پیدا کنند. به نظرم «سرو، سپید، سرخ» از این منظر میتواند تجربهای قابل توجه و فرصت مناسبی برای روایت بخشی از اتفاقاتی باشد که جامعه با آنها مواجه شده است.
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