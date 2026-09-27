تشکیل قرارگاه جنگ در بنیاد شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده اولادقباد، در نشست معاونت امور زنان و خانواده با مشاوران وزرا و نمایندگان دستگاههای اجرایی با موضوع تبیین نقش و جایگاه زنان در ارتقای تابآوری خانواده که به میزبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد، با تشریح اقدامات بنیاد در پی سه رویداد مهم اخیر در کشور (جنگ ۱۲ روزه و رمضان و حوادث دی ماه)، اظهار کرد: در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، با توجه به شرایط ایجادشده و سه رویداد تاریخی مهم، قرارگاه جنگ در بنیاد تشکیل شد.
وی افزود: در این قرارگاه ۹ کمیته تخصصی شکل گرفت و هر یک از کمیتهها متناسب با مأموریت خود، مسئولیت بخشی از اقدامات و رسیدگی به مسائل جامعه هدف را برعهده گرفتند.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران یکی از کمیتههای مهم این قرارگاه را کمیته احراز عنوان کرد و گفت: با تشکیل این کمیته و ابلاغ شیوهنامه مربوط به استانها، روند احراز و صدور مجوز دفن شهدا سرعت بیشتری پیدا کرد.
اولادقباد با اشاره به آمار شهدای شناساییشده در دو سال اخیر اظهار کرد: در این مدت، بیش از هفت هزار شهید در چارچوب منابع و اعتبارات سال گذشته مدیریت و امور مربوط به آنان پیگیری شده است.
وی ادامه داد: بخشی از شهدای اخیر، شهدای نظامی هستند که فرآیند احراز آنان از سوی یگانهای مربوط انجام میشود و بنیاد شهید پس از تطبیق اطلاعات، اقدامات لازم را برای برقراری حقوق و مستمری آنان انجام میدهد.
اولادقباد درباره شهدای غیرنظامی نیز گفت: برای پرداخت مستمری به شهدای غیرنظامی، لازم است شورای تأمین استان مربوطه شهادت افراد را اعلام کند تا بنیاد بتواند فرآیندهای قانونی مربوط به برقراری مستمری و ارائه خدمات به خانوادههای آنان را انجام دهد.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه با اشاره به فعالیت کمیته بهداشت و درمان قرارگاه جنگ اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، رسیدگی به وضعیت مجروحانی بود که هنوز فرآیند احراز آنان انجام نشده است.
وی افزود: با دستور رئیس بنیاد، اقدامات لازم برای فعال شدن ظرفیت بیمارستانهای تابع بنیاد در این زمینه انجام شد و از ظرفیت پزشکان جهادی نیز استفاده شد.
اولادقباد با قدردانی از همکاری بیمه دی در این زمینه گفت: بیمه دی نیز همکاری مناسبی در ارائه خدمات به جامعه هدف داشت و موضوعاتی همچون خدمات درمانی، دارویی و سایر نیازهای مرتبط در دستور کار قرار گرفت.
پاسخگویی به خانوادهها از طریق سامانه ۰۹۶۱۶
وی همچنین با اشاره به راهاندازی و تقویت ظرفیت پاسخگویی بنیاد گفت: خط ۰۹۶۱۶ برای پاسخگویی به مسائل و درخواستهای خانوادههای جامعه هدف در نظر گرفته شد و در ادامه ظرفیت پاسخگویی آن برای عموم مردم نیز مورد توجه قرار گرفت.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: هدف از این اقدامات، تسهیل دسترسی خانوادهها به خدمات و پاسخگویی سریعتر به مسائل و درخواستهای آنان است.
اولادقباد در ادامه به اقدامات انجامشده در حوزه مددکاری اشاره کرد و گفت: در این مدت بیش از هشت هزار دیدار با خانوادههای جامعه هدف توسط مسئولان و عوامل مختلف انجام شده است.
وی افزود: این دیدارها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا ضمن ارتباط مستقیم با خانوادهها، ارزیابی اولیهای از وضعیت آنان انجام شود و اطلاعات مورد نیاز خانوادهها تکمیل و بهروزرسانی شود.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین از اجرای آزمایشی طرح «مدیریت مورد» خبر داد و اظهار کرد: این طرح در بنیاد شهید استان تهران، البرز و شهرستانهای تهران به صورت پایلوت در حال اجراست و امیدواریم پس از ارزیابی نتایج، امکان اجرای آن در سطح کشور نیز فراهم شود.
وی توضیح داد: در طرح مدیریت مورد، تلاش میشود نیازهای هر خانواده به صورت مشخص شناسایی و روند ارائه خدمات مورد نیاز آنان به شکل منسجم و هدفمند پیگیری شود.
اولادقباد با تأکید بر اینکه بنیاد شهید متولی اصلی ارائه خدمات به جامعه ایثارگری است، گفت: بنیاد در این مسیر نیازمند همکاری سایر نهادها و دستگاههای اجرایی است و انتظار میرود دستگاههای مختلف متناسب با وظایف و ظرفیتهای خود در این زمینه همکاری کنند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزههای مختلف افزود: در بخشهای مختلف، با وجود محدودیت منابع مالی، اقدامات مناسبی انجام شده است؛ با این حال، همکاری سایر دستگاهها میتواند به افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات به جامعه هدف کمک کند.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین به برخی اقدامات انجامشده در حوزههای حقوقی و بینالمللی اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز اقدامات مختلفی صورت گرفته که از جمله آنها میتوان به مکاتبه با دبیرکل سازمان ملل متحد در دفاع از مظلومان میناب اشاره کرد.
اولادقباد همچنین با اشاره به فعالیت کمیته روابط عمومی قرارگاه جنگ اظهار کرد: کمیته روابط عمومی نیز در این مدت فعالیت گستردهای داشته و اطلاعرسانی و انعکاس اقدامات انجامشده در بخشهای مختلف را دنبال کرده است.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران تلاش کرده است با وجود محدودیتهای موجود، در حوزههای مختلف خدمات مورد نیاز جامعه هدف را پیگیری کند و در این مسیر از همکاری و همراهی سایر دستگاهها و نهادها استقبال میکند.
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