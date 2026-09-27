انتظار کسب حداقل ۲ تا ۳ مدال طلای تکواندو از مسابقات ناگویا داریم

به گزارش خبرنگار مهر، طلعت مرادی ظهر امروز یکشنبه در حاشیه مجمع انتخاب رئیس هیئت تکواندوی خوزستان در جمع خبرنگاران بیان کرد: انشالله با این مجمع خوب که برگزار شد استان خوزستان بتواند در راه پیشرفت و پیشبرد فدراسیون تکواندو گام بردارند.

نایب رئیس فدراسیون تکواندو با بیان اینکه حضور ورزشکاران خوزستانی طی دو سال اخیر در سکوها کمرنگ شده است گفت: این اتفاق سبب می‌شود که ورزشکاران بیشتر بدرخشند، سهم ملی داشته باشند و آنچه که حق آن ها هست را کسب کنند.

وی در خصوص میدان دادن به تکواندوی خوزستان عنوان کرد: در حال حاضر ورزشکاران این رشته برای شرکت در رقابت‌های آسیایی در ناگویا حضور دارند و هادی ساعی رئیس فدراسیون تیم را همراهی می‌کنند که از همه ملت ایران برای بازیکنان اعزامی التماس دعا داریم. ان‌شاءالله پس از بازگشت برنامه‌ریزی‌های لازم برای هیئت خوزستان را به نتیجه خواهیم رساند.

مرادی رقابت‌های ناگویا را در سطح بالا برشمرد و افزود: ورزشکاران ما مسابقات سختی را پیش رو دارند اما از هر کاروان انتظار حداقل دو یا سه مدال طلا را داریم.