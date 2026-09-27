رشیدی: تا شروط ایران عملی نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد

محمد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ضرورت تثبیت اعمال حاکمیت ایران در تنگه هرمز و آخرین مواضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، گفت: در شرایطی که دشمن جنگ را علیه کشورمان تحمیل کرده و با اعمال فشار و استفاده از تمامی ابزارهای خود درصدد وارد کردن فشار به ملت ایران است، تنگه هرمز تا زمانی که آنها از این رویکرد خود عقب‌نشینی نکنند، حقوق ملت ایران را به رسمیت نشناسند و به تعهدات و شروط مندرج در تفاهم‌نامه عمل نکنند، همچنان بسته خواهد ماند.

وی با اشاره به تفاهم اسلام‌آباد، افزود: اگر شروطی که طرف مقابل در این تفاهم‌نامه پذیرفته است، به‌طور کامل اجرا و عملیاتی شود، تنگه هرمز نیز باز خواهد شد. در این تفاهم‌نامه ۱۴ شرط مورد توافق قرار گرفته که هفت مورد آن جنبه مقدماتی دارد و در صورت پذیرش و اجرای کامل این شروط، زمینه برای بازگشایی تنگه هرمز فراهم خواهد شد.

رشیدی درباره افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در پی بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، اظهار کرد: قیمت نفت در بازارهای جهانی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است و برخلاف ارقامی که از قیمت ۱۰۷ دلار مطرح می‌شود، نرخ نفت در بسیاری از معاملات تجاری جهان به بیش از ۱۲۵ دلار رسیده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط ایجاد شده در بازار جهانی نفت، گفت: این وضعیتی است که ترامپ برای دنیا ایجاد کرده و با سیاست‌های خود، جهان را تحت فشار قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که حتی مردم آمریکا نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند. این شرایط، نتیجه مدیریت غلط و جنگ‌افروزی اوست.

وی در ادامه با اشاره به فضای سیاسی و انتخاباتی آمریکا، افزود: فضای سیاسی آمریکا و شرایط حاکم بر انتخابات کنگره را مشاهده کنید؛ این وضعیت کاملاً علیه جریان ترامپ و همدستان اوست و نتیجه همان مدیریت غلط و جنگ‌افروزی است.

رشیدی تأکید کرد: تا زمانی که این تهدیدات ادامه داشته باشد، تنگه هرمز بسته خواهد ماند. تا زمانی که طرف مقابل شروط مورد نظر ایران را نپذیرد، به تفاهم‌نامه بازنگردد و حقوق ملت ایران را به رسمیت نشناسد، این وضعیت ادامه خواهد داشت.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در تشریح حقوق مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران، گفت: این حقوق شامل پایان جنگ در همه جبهه‌ها، رفع محاصره دریایی، خروج ایران از تحریم‌ها و لغو تحریم‌های نفتی است و اگر این شروط محقق شود، تنگه هرمز نیز باز خواهد شد.