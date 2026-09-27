به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، بر اساس تحلیل انجمن Blue Cross Blue Shield استفاده بیمارستان‌ها از ابزارهای هوش مصنوعی هنگام ثبت درخواست‌های بیمه، طی یک دوره دو ساله باعث افزایش ۹۴۲ میلیون دلاری هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی شده است.

این تحلیل نشان داد افزایش چشمگیری در ثبت و مستندسازی بیماران مبتلا به بیماری‌های پیچیده رخ داده است. اما انجمن مذکور معتقد است گسست آشکاری میان کدگذاری پزشکی و درمان وجود دارد، زیرا هیچ شواهدی از تغییر متناظر در خدمات و مراقبت‌های ارائه‌شده، مشاهده نشده است.

نشریه نیویورک تایمز در گزارش اشاره می کند این تحلیل جدیدترین نشانه از آن است که هوش مصنوعی به افزایش هزینه های خدمات درمانی منجر می شود. هرچند جدال بین بیمارستان ها و بیمه گران بر سر درمان ها و پرداخت ها پدیده جدیدی نیست، این نشریه نوشته استفاده از هوش مصنوعی در هر دوطرف (بیمار و بیمه گر) اوضاع را بدتر کرده است.

شیو رائو بنیانگذار استارت آپ بیمه ای Abridge معتقد است استفاده از هوش مصنوعی به یک آینده‌ی دیستوپیایی وحشتناک که هیچ‌کس نمی‌خواهد در آن زندگی کند، منجر می شود که در آن روبات ها و عامل های هوش مصنوعی با هم نوعان خودشان می جنگند. البته وی می گوید این فناوری ممکن است تنش ها و هزینه ها را نیز کاهش دهد.

البته معاون مدیر انجمن مذکور از دسته بندی این وضعیت به عنوان یک جنگ خودداری کرد و مدعی شد این یک جنگ نیست، بلکه یک کارزار خونین یک طرفه است که در بیمه گران طرف بازنده هستند.