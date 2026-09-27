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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

انصارالله: خون شهید نصرالله مسیر پیروزی را تقویت می‌کند

انصارالله: خون شهید نصرالله مسیر پیروزی را تقویت می‌کند

عضو شورای عالی سیاسی یمن بر تأثیرگذاری خون شهدا به ویژه شهید سید حسن نصرالله در مسیر پیروزی علیه ستمگران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد النعیمی عضو شورای عالی سیاسی یمن در مراسم دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله لبنان تاکید کرد: خطاب به دشمن صهیونیستی می گوییم؛ خون شهید نصرالله همان چیزی است که راه ما را به سمت پیروزی هموار می کند و تخت های ستمگران را به زیر می کشد.

وی اضافه کرد: خون شهدا، عظمت آنها، تفکر و راه و روششان ملت ها را بیدار کرده و دشمن صهیونیستی و ایادی آن را تحت فشار قرار می دهد.

لازم به ذکر است که علاوه بر لبنان، مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و هاشم صفی الدین در صنعا نیز برگزار شده است.

کد مطلب 6960094

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