۸ زندانی جرایم غیرعمد قم با کمک ۴۴۰ میلیونی آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بنیادی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کرد: این نهاد با اختصاص ۴۴۰ میلیون تومان در آزادی ۸ زندانی جرایم غیرعمد مشارکت کرد.

وی افزود: این اقدام زمینه بازگشت این افراد به جمع خانواده‌هایشان را فراهم کرد و حمایت مجموعه‌های خدمت‌رسان و نهادهای حمایتی می‌تواند در گره‌گشایی از مشکلات زندانیان جرایم غیرعمد مؤثر باشد.

بنیادی با قدردانی از همراهی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم بیان کرد: مشارکت مجموعه‌های حمایتی در این مسیر، در کنار سایر کمک‌ها می‌تواند به رفع بخشی از دغدغه‌های خانواده‌های زندانیان و فراهم شدن زمینه بازگشت سرپرستان خانواده به محیط خانه کمک کند.

نائب‌رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان قم با تأکید بر اهمیت تداوم این همراهی‌ها گفت: کمک و حمایت نهادهای خدمت‌رسان و مجموعه‌های حمایتی نقش مهمی در فراهم شدن زمینه بازگشت زندانیان جرایم غیرعمد به زندگی و کانون خانواده دارد.

عضو شورای قضایی استان قم ادامه داد: اختصاص این مبلغ از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) نمونه‌ای از مشارکت مجموعه‌های حمایتی در روند آزادی زندانیان جرایم غیرعمد است و استمرار چنین همراهی‌هایی می‌تواند دغدغه خانواده‌های این افراد را کاهش دهد.

مدیرکل زندان‌های استان قم در پایان با قدردانی از خیران، نهادها و مجموعه‌هایی که در مسیر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد با ستاد دیه همکاری می‌کنند، خاطرنشان کرد: هر کمک می‌تواند در کنار دیگر مشارکت‌ها زمینه آزادی یک انسان و بازگشت آرامش به یک خانواده را فراهم کند.