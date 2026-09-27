«مرد آرام» بهترین فیلم درام جشنواره یونیورسال آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «مرد آرام» به تهیه‌کنندگی مهدی هاشمی و کارگردانی بهنوش صادقی، در ادامه حضورهای بین‌المللی خود، موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم درام (Best Drama) از نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم یونیورسال آمریکا شد.

«مرد آرام» که پیش از برگزاری جشنواره به‌عنوان فینالیست بخش بهترین فیلم درام انتخاب شده بود، در مراسم پایانی این رویداد که روز ۲۵ سپتامبر (۳ مهر) در ایالت میزوری آمریکا برگزار شد، جایزه این بخش را دریافت کرد.

مهدی هاشمی علاوه بر تهیه‌کنندگی فیلم، ایفاگر نقش اصلی «مرد آرام» نیز است.

جشنواره بین‌المللی فیلم یونیورسال از رویدادهای سینمایی کانزاس‌سیتی است که هر سال آثار متعددی از کشورهای مختلف جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد. بنا بر اعلام جشنواره، در این دوره بیش از ۳۰۰۰ فیلم از بیش از ۱۳۰ کشور برای حضور در جشنواره ارسال شده بود.

«مرد آرام» پیش از این نیز در جشنواره بین‌المللی فیلم ایماگو ایتالیا موفق به دریافت سه جایزه بهترین کارگردانی، بهترین فیلمبرداری و بهترین بازیگر زن خارجی شده بود.

این فیلم همچنین در جشنواره جهانی فیلم فجر، در بخش جلوه‌گاه شرق، موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین دستاورد هنری شد؛ جایزه‌ای که به بهنوش صادقی، کارگردان فیلم، تعلق گرفت.

«مرد آرام» با نگاهی اجتماعی و انسانی، به موضوعاتی همچون انتخاب، کرامت انسانی، حقوق اولیه انسان و تأثیر شرایط اجتماعی بر زندگی و تصمیم‌های افراد می‌پردازد.

مهدی هاشمی، شمیلا شیرزاد، پویا نوروزی، بیتا عزیز، وحید منتظری، مهنوش صادقی و سیدعلی میرفتاح از بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

پخش بین‌المللی «مرد آرام» بر عهده وایت دیریمز فیلم (White Dreams Films) به مدیریت مستانه مهاجر است.

طراح پوستر پریسا آنجفی است.