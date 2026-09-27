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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

تیک تاک برای اجتناب از دادگاه ۱۰۰ میلیون دلار غرامت می‌دهد

تیک تاک برای اجتناب از دادگاه ۱۰۰ میلیون دلار غرامت می‌دهد

تیک تاک توافق کرده به ایالت آلاباما ۱۰۰ میلیون دلار بپردازد تا اتهامی مبنی بر آنکه به طور عمدی طوری طراحی شده تا کودکان و نوجوانان را معتاد کند، تسویه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این شکایت قرار بود هفته آینده در دادگاه ارائه شود. این نخستین تسویه تیک تاک برای حل و فصل یک شکایت ایالتی مبنی بر اعتیاد شبکه اجتماعی است.

ایالت آلاباما سال گذشته از این اپ و توسعه دهنده اش یعنی شرکت چینی بایت دنس شکایت کرد. البته این یکی از شکایت ها از تیک تاک یکی به اتهام اعتیاد آور بودن است. بیش از ۱۲ ایالت در سال ۲۰۲۴ میلادی به اتهام آنکه به طور عمدی طوری طراحی شده تا نوجوانان را معتاد کند، از تیک تاک شکایت کردند.

این شبکه اجتماعی اشتراک گذاری ویدئو کوتاه توافق کرده علاوه بر پرداخت غرامت اقدامات ایمنی را برای برطرف کردن نگرانی هایی که ایالت ها در شکایات شان مطرح کرده اند، اجرا کند. به نوشته نیویورک تایمز این اقدامات مشابه تمهیداتی هستند که متا برای تسویه شکایات ۴۷ ایالت آمریکا مربوط به اعتیادآوربودن پلتفرم هایش قبول کرده است. متا همچنین برای تسویه این شکایات مبلغ ۱۸ میلیارد دلار نیز می پردازد.

تیک‌تاک برای کاربران زیر سن قانونی، محدودیت استفاده روزانه دو ساعته اعمال خواهد کرد و همچنین قابلیت های کنترل‌های والدین بیشتری ارائه می‌دهد که به والدین اجازه می‌دهد این محدودیت زمانی را حتی بیشتر کاهش دهند. علاوه بر این، اپ چینی استفاده از قابلیت اسکرول نامحدود محتوا و دسترسی در ساعات شب را محدود خواهد کرد.

تیک‌تاک همچنین فیلترهای زیبایی را برای کاربران کودک و نوجوان را غیرفعال خواهد کرد و یک فید محتوای غیرشخصی‌سازی‌شده در اختیار کاربران جوان‌تر قرار می‌دهد. اگر این اپلیکیشن نتواند این تغییرات را اجرا کند، ممکن است مجبور به پرداخت جریمه‌ای تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار شود.

کد مطلب 6960158

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