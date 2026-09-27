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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

۵۲ مدرسه در قزوین به پنل خورشیدی مجهز شدند

۵۲ مدرسه در قزوین به پنل خورشیدی مجهز شدند

قزوین- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قزوین گفت: تاکنون ۵۲ واحد آموزشی استان به پنل خورشیدی مجهز شده و نصب پنل در ۹۰ مدرسه دیگر نیز به‌زودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی پورعباسی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین اظهار کرد: در مجموع باید برای ۴۹۱ مدرسه در استان قزوین پنل خورشیدی نصب شود که تاکنون در فاز نخست، ۵۲ واحد آموزشی به این تجهیزات مجهز شده‌اند.

وی افزود: فاز دوم اجرای این طرح شامل نصب پنل خورشیدی در ۹۰ مدرسه است که عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین همچنین با اشاره به برنامه ساخت مدارس در استان گفت: در مجموع ۱۰۸ پروژه مدرسه‌سازی در استان خواهیم داشت که ۶۱ پروژه در حال اجراست.

پورعباسی ادامه داد: از مجموع ۱۰۸ پروژه مدرسه‌سازی، ۵۸ مدرسه با مشارکت خیرین ساخته خواهد شد.

کد مطلب 6960159

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