بازداشت ۵۲ مالخر در غرب تهران؛ کشف بیش از یک تن سیم و کابل مسروقه

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس آگاهی غرب استان تهران در طرحی یک‌روزه علیه مالخران و ضایعاتی‌های متخلف، ۵۲ نفر را بازداشت کرد.

سردار محمدرضا علیزاده، فرمانده انتظامی غرب استان تهران، پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این طرح در ۲۴ ساعت گذشته در ۶ شهرستان تابعه غرب استان اجرا شده است.

به گفته او، ماموران در بازرسی از ۳۶۰ واحد صنفی فعال در حوزه ضایعاتی و خرید و فروش اموال دست‌دوم، به ۸۲ واحد اخطار دادند و ۸ واحد دیگر را که فعالیت مجرمانه داشتند، با دستور قضائی پلمب کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: در همین عملیات، ۳۰۸ قطعه لوازم مسروقه و یک‌هزار و ۴۰۰ کیلوگرم سیم و کابل دزدی نیز کشف شده است.