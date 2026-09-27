به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالحسن مصطفوی در نطق میاندستور جلسه علنی امروز (یکشنبه ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که ایران در میانه نبردی چندجانبه قرار گرفته است؛ نبردی که علاوه بر فشارهای نظامی، ابعاد اقتصادی، روانی و تکنولوژیک نیز دارد.
وی با تأکید بر اینکه نخستین و ملموسترین پیامد این شرایط متوجه معیشت مردم است، افزود: نمیتوان با آمار و ارقام اقتصادی به مردمی پاسخ داد که با تورم، کاهش ارزش پول ملی و مشکلات معیشتی مواجهاند.
این نماینده مجلس بیان کرد: تورم در شرایط کنونی تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه میتواند به تهدیدی اجتماعی و امنیتی تبدیل شود. مسئولیت ما فراتر از تصویب بودجه و شامل تأمین امنیت معیشتی مردم است.
مصطفوی بر ضرورت عبور از سیاستهای صرفاً تدافعی و حرکت به سمت سیاستهای ساختاری و تولیدمحور تأکید کرد و گفت: مقابله با تحریمها نباید فقط به معنای تحمل آنها باشد، بلکه باید آسیبپذیری اقتصاد را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: ثبات اقتصادی بدون ثبات در تصمیمگیری، وحدت مردم و هماهنگی ارکان دولت امکانپذیر نیست و اقتدار سیاست خارجی نیز از پایداری اقتصاد داخلی سرچشمه میگیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کشور تنها با یک بحران خارجی مواجه نیست، اظهار کرد: اختلافنظرها باید حفظ شود، اما در برابر منافع عمومی و ملی باید متحد باشیم.
مصطفوی بیان کرد: نباید همه مشکلات را به تحریمها نسبت داد، چرا که بخشی از مشکلات ناشی از مدیریتهای سنتی، ضعف در تصمیمگیری و نبود نظارت کافی بر متخلفان است.
وی ادامه داد: مجلس برای تماشای بحران تشکیل نشده، بلکه مسئول مدیریت آن است. اگر امروز اشتباهات را شجاعانه شناسایی و اصلاح نکنیم، تاریخ از ما به عنوان قانونگذارانی که شاهد کاهش رفاه مردم بودند یاد خواهد کرد.
مصطفوی با انتقاد از برخی مدیران که ناکارآمدی خود را به شرایط جنگی نسبت میدهند، گفت: برخی از موقعیت جنگ سوءاستفاده کرده و به کاسب موقعیت جنگ تبدیل شدهاند.
نماینده رزن در مجلس شورای اسلامی همچنین خطاب به وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: مطالبه گندمکاران مستقیماً با معیشت کشاورزان و امنیت غذایی کشور ارتباط دارد. نمیتوان از خودکفایی سخن گفت اما کشاورزان را از حمایت مالی و امکانات مورد نیاز محروم کرد. اکنون که فصل کشت گندم است، سوخت مورد نیاز کشاورزان باید در اسرع وقت تأمین شود.
وی خطاب به وزیر ورزش و جوانان نیز گفت: در این وزارتخانه کسی پاسخگوی مطالبات نمایندگان نیست و این وضعیت نباید به بهانه شرایط جنگی توجیه شود. لازم است دیوان محاسبات در این موضوع ورود کند.
وی در پایان خطاب به وزیر آموزش و پرورش خواستار تعیین تکلیف وضعیت رتبهبندی معلمان، حقالتدریسیها، نیروهای پیشدبستانی، نهضتیها و نیروهای طرح امین شد.
نظر شما