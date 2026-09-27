به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «ژیله‌مو» به نویسندگی و کارگردانی زیور حجتی و تهیه‌کنندگی حسین کاکاوند در چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم Wasteland آمریکا به نمایش درمی‌آید.

این جشنواره با رویکرد فیلم‌های کوتاه با موضوعات خاص پساآخرالزمانی و علاوه بر آن، فیلم‌های جایگزینی که شخصیتی خاص را در جامعه پساهسته‌ای به تصویر می‌کشند، در تاریخ ۳۰ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ در کالیفرنیای آمریکا برگزار می‌شود و فیلم «ژیله‌مو» در کنار آثاری از کشورهای مختلف به نمایش درخواهد آمد.

این فیلم پیش‌تر در چهل‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر، بیست‌وششمین جشنواره فیلم نودا سیتی آمریکا، هفدهمین جشنواره داکا، دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز و جشنواره فیلم پروین اعتصامی حضور داشته است.

«ژیله‌مو» محصول مشترک انجمن سینمای جوانان ایران و کاکوفیلم است.

علی راد، محمد ایمان، سلمان صالحی، کومار جاویدان و ماردین رستمی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: کیوان شعبانی، تدوین: مصطفی وزیری، صدابردار: هادی بهشتی‌پور، طراحی و ترکیب صدا: سامان شهامت، طراح گریم: امید گلزاده، طراح صحنه و لباس: آرمیتا فرج‌اللهی، عکاس: محمد بیگ، فیلمبردار پشت صحنه: آرین رستمی، آهنگساز: نیما امین، اصلاح رنگ و نور: هانی سلمانی، جلوه‌های ویژه بصری: مرتضی مظلومی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه‌ریز: سعید آهنج، مدیر تولید: آریا محسن‌پور سهی، ترجمه و زیرنویس: سارا احمدی، گروه کارگردانی: محمدعلی خان‌آبادی و میلاد مساح، منشی صحنه: روژا رشیدی، مجری گریم: حانیه محمودآبادی، دستیار صحنه و لباس: نوید اسدیون، گرافیست: عسل خواجه‌وندی، تیزر: صادق شاهسوند و مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد.