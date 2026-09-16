به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «ژیلهمو» به نویسندگی و کارگردانی زیور حجتی و تهیهکنندگی حسین کاکاوند به هفدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم Inter university داکا راه یافت.
این رویداد از جمله جشنوارههای معتبر در بنگلادش است و «ژیلهمو» از میان ۲۵۰۰ اثر ارسالی به این جشنواره، منتخب شده است. این جشنواره بر بررسی مسائل اجتماعی و زیستمحیطی معاصر تمرکز دارد؛ از جمله نابرابری، آوارگی، درگیری، مهاجرت، شرایط کار، ستم جنسیتی و بیعدالتی زیستمحیطی. همچنین آثاری را مورد توجه قرار میدهد که این مسائل را از دیدگاههای محلی یا جهانی بررسی کرده و در کنار آن، بر مفاهیمی همچون تابآوری، همبستگی و تلاش برای دستیابی به آیندهای عادلانهتر و پایدارتر تأکید دارند.
هفدهمین دوره جشنواره Inter university از ۲۲ تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ در پایتخت بنگلادش، داکا برگزار میشود و فیلم «ژیلهمو» در کنار آثاری از کشورهای مختلف به نمایش درمیآید.
این فیلم پیشتر در چهلویکمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، چهلوسومین جشنواره فیلم فجر، بیست و ششمین جشنواره فیلم نودا سیتی آمریکا، دومین جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز و جشنواره فیلم پروین اعتصامی حضور داشته است. «ژیلهمو» محصول مشترک انجمن سینمای جوانان ایران و کاکوفیلم است.
علی راد، محمد ایمان، سلمان صالحی، کومار جاویدان و ماردین رستمی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
عنوان «ژیلهمو» در زبان کردی به معنای «آتش زیر خاکستر» است.
عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: کیوان شعبانی، تدوین: مصطفی وزیری، صدابردار: هادی بهشتیپور، طراحی و ترکیب صدا: سامان شهامت، طراح گریم: امید گلزاده، طراح صحنه و لباس: آرمیتا فرجاللهی، عکاس: محمد بیگ، فیلمبردار پشت صحنه: آرین رستمی، آهنگساز: نیما امین، اصلاح رنگ و نور: هانی سلمانی، جلوههای ویژه بصری: مرتضی مظلومی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامهریز: سعید آهنج، مدیر تولید: آریا محسنپورسهی، ترجمه و زیرنویس: سارا احمدی، گروه کارگردانی: محمدعلی خانآبادی و میلاد مساح، منشی صحنه: روژا رشیدی، مجری گریم: حانیه محمودآبادی، دستیار صحنه و لباس: نوید اسدیون، گرافیست: عسل خواجهوندی، تیزر: صادق شاهسوند و مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد.
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