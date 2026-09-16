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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

«ژیله‌مو» به جشنواره فیلم داکا راه یافت

«ژیله‌مو» به جشنواره فیلم داکا راه یافت

فیلم کوتاه «ژیله‌مو» در هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم داکا به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «ژیله‌مو» به نویسندگی و کارگردانی زیور حجتی و تهیه‌کنندگی حسین کاکاوند به هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم Inter university داکا راه یافت.

این رویداد از جمله جشنواره‌های معتبر در بنگلادش است و «ژیله‌مو» از میان ۲۵۰۰ اثر ارسالی به این جشنواره، منتخب شده است. این جشنواره بر بررسی مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی معاصر تمرکز دارد؛ از جمله نابرابری، آوارگی، درگیری، مهاجرت، شرایط کار، ستم جنسیتی و بی‌عدالتی زیست‌محیطی. همچنین آثاری را مورد توجه قرار می‌دهد که این مسائل را از دیدگاه‌های محلی یا جهانی بررسی کرده و در کنار آن، بر مفاهیمی همچون تاب‌آوری، همبستگی و تلاش برای دستیابی به آینده‌ای عادلانه‌تر و پایدارتر تأکید دارند.

هفدهمین دوره جشنواره Inter university از ۲۲ تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ در پایتخت بنگلادش، داکا برگزار می‌شود و فیلم «ژیله‌مو» در کنار آثاری از کشورهای مختلف به نمایش درمی‌آید.

این فیلم پیش‌تر در چهل‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر، بیست و ششمین جشنواره فیلم نودا سیتی آمریکا، دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز و جشنواره فیلم پروین اعتصامی حضور داشته است. «ژیله‌مو» محصول مشترک انجمن سینمای جوانان ایران و کاکوفیلم است.

علی راد، محمد ایمان، سلمان صالحی، کومار جاویدان و ماردین رستمی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

عنوان «ژیله‌مو» در زبان کردی به معنای «آتش زیر خاکستر» است.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: کیوان شعبانی، تدوین: مصطفی وزیری، صدابردار: هادی بهشتی‌پور، طراحی و ترکیب صدا: سامان شهامت، طراح گریم: امید گلزاده، طراح صحنه و لباس: آرمیتا فرج‌اللهی، عکاس: محمد بیگ، فیلمبردار پشت صحنه: آرین رستمی، آهنگساز: نیما امین، اصلاح رنگ و نور: هانی سلمانی، جلوه‌های ویژه بصری: مرتضی مظلومی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه‌ریز: سعید آهنج، مدیر تولید: آریا محسن‌پورسهی، ترجمه و زیرنویس: سارا احمدی، گروه کارگردانی: محمدعلی خان‌آبادی و میلاد مساح، منشی صحنه: روژا رشیدی، مجری گریم: حانیه محمودآبادی، دستیار صحنه و لباس: نوید اسدیون، گرافیست: عسل خواجه‌وندی، تیزر: صادق شاهسوند و مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد.

کد مطلب 6949028

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