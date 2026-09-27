فلورانس پیو: هیچ ترسی برای دفاع از مردم فلسطین ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ونیتی‌فر، فلورانس پیو در مصاحبه‌ای جدید فاش کرد که احتمالاً در چند سال گذشته صدها هزار دنبال‌کننده خود را در رسانه‌های اجتماعی از دست داده، زیرا او در حمایت از فلسطین بسیار صریح بوده است.

این بازیگر نامزد اسکار به طور معمول لینک‌هایی برای کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان به اشتراک گذاشته و سپتامبر گذشته به دلیل حضور غافلگیرکننده‌اش در رویداد جمع‌آوری کمک‌های مالی «با هم برای فلسطین» خبرساز شد. وی در آن گردهمایی خطاب به جمعیت گفت: سکوت در برابر چنین رنجی بی‌طرفی نیست. این همدستی است.

پیو اکنون گفته است: نمی‌دانم چرا اینقدر طول کشید تا همکارانم در این مورد سکوت را بشکنند و واقعاً احساس همدردی خود را ابراز کنند.

وی که در مورد حمایت از فلسطین تا حدودی از بدنه هالیوود جلوتر است، افزود: اما نه، من هرگز از آن نترسیدم. و به طرز عجیبی فکر می‌کنم، چون خیلی از این چهره‌ها فعالانه صحبت نمی‌کردند، این باعث شد که من کمی گیج شوم که چرا؟ و احتمالاً حس کنم حتی بیشتر لازم است در این مورد حرف بزنم.

وی گفت هیچ‌کس در تیم مدیریتی وی هرگز به او توصیه نکرده که در مورد این موضوع سکوت کند و از افرادی که به او کمک کردند تا در کنسرت «با هم برای فلسطین» شرکت کند، قدردانی کرد و گفت حتی با وجود اینکه این کنسرت با تولید «انتقام‌جویان: روز قیامت» تداخل داشت، در آن حضور یافت.

پیو افزود: با این حال، کشتار هنوز هم ادامه دارد، نوزادان هنوز می‌میرند. مادران هنوز درد می‌کشند. تماشای چنین دردی واقعاً وحشتناک است، در حالی که به نظر می‌رسد بخش زیادی از زندگی ما رو به جلو حرکت می‌کند. فکر می‌کنم این چیزی است که در مورد رسانه‌های اجتماعی نیز برایم بسیار دشوار بوده است. چگونه می‌توانم بگویم که اوقات بسیار خوبی را سپری می‌کنم، در حالی که به معنای واقعی کلمه وقتی به بالا اسکرول می‌کنم، به نوزادی نگاه می‌کنم که بی‌مادر و بی‌پدر است؟

رویداد «با هم برای فلسطین» که با حضور پیو برگزار شد، بیش از ۲ میلیون دلار برای سازمان‌های بشردوستانه حامی فلسطین پول جمع کرد. در این کنسرت، هنرمندانی مانند گوریلاز، کینگ کرول، برایان انو، پینک‌پنترز، کت برنز، باستیل، جیمز بلیک، سامفا و افراد دیگر حضور داشتند.

پیو که در این رویداد حضور داشت‌، گفته بود: همدلی نباید تا این حد سخت باشد و هرگز هم نباید تا این حد سخت می‌بود. این کار کار شماست، به دولت‌ها فشار بیاورید، زنده باد شما که اینجا هستید.

حمایت پیو در ادامه سخنانی است که هر روز از سوی چهره‌های هالیوودی که به صورت علنی به جنگ غزه و حقوق فلسطینیان پرداخته‌اند، بیان می‌شود. به تازگی هانا اینبیندر بازیگر، نیز از آنچه سکوت هالیوود در مورد فلسطین توصیف کرد، انتقاد کرد و پدرو آلمادوار، فیلمساز، با سنجاق سینه «فلسطین آزاد» که به سینه داشت، از مردم فلسطین حمایت کرد.

فلورنس پیو بازیگر انگلیسی برای «زنان کوچک» نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد و در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۹ جایزه شوپارد را برد. وی از بازیگران دنیای سینمایی مارول هم است و در فیلم «اوپنهایمر» (۲۰۲۳) اثر کریستوفر نولان بازی کرد.