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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

حسینی بوشهری: حکمرانی مسیر تحقق تمدن اسلامی را فراهم می‌کند

حسینی بوشهری: حکمرانی مسیر تحقق تمدن اسلامی را فراهم می‌کند

قم- رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اهمیت حکمرانی در انقلاب اسلامی گفت: ترسیم چشم‌انداز و شناخت جایگاه کنونی، برای تعیین مسیر حرکت نظام اسلامی به سوی آینده مطلوب ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری ظهر یکشنبه در سلسله نشست‌هایی با موضوع حکمرانی زمینه‌ساز با اشاره به جایگاه این مسئله در انقلاب اسلامی اظهار کرد: حکمرانی در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم در عرصه سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و در جهان غرب نیز با عنوان حکمرانی خوب مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: الگوهای حکمرانی در جوامع غربی متناسب با فرهنگ، هنجارها و مبانی فکری همان جوامع طراحی شده‌اند و نمی‌توان انتظار داشت این الگوها بدون توجه به تفاوت‌های مبنایی با فرهنگ ایرانی اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران قابل تطبیق باشند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: اسلام نسبت به حکمرانی در روابط اجتماعی مسلمانان و همچنین موضوع حکومت توجه ویژه‌ای دارد و بررسی این مسئله در جمهوری اسلامی باید بر اساس مبانی اسلامی صورت گیرد.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بر اهمیت حکمرانی گفت: یکی از مهم‌ترین کارها در انقلاب اسلامی و نظام اسلامی، ترسیم چشم‌انداز است و باید بدانیم اکنون در چه نقطه‌ای قرار داریم و می‌خواهیم به کجا برسیم.

وی بیان کرد: امروز در مرحله بحث‌های صرفاً نظری قرار نداریم، بلکه در متن میدان حرکت هستیم و باید مشخص شود چه کاری انجام می‌دهیم و به کجا می‌رویم.

امام جمعه قم حکمرانی را در جمهوری اسلامی فراتر از اداره کشور دانست و اظهار کرد: انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ تنها یک انقلاب سیاسی نبود، بلکه حرکتی تاریخی بود که نگاه متفاوتی به انسان، جامعه، سیاست، قدرت، فرهنگ و آینده ارائه کرد.

وی افزود: اسلام، ایمان، توحید، عدالت، معنویت و استقلال از مبانی این حرکت بودند و تفاوت این نگاه در حوزه‌های فرهنگی، معرفتی، اقتصادی، فناوری، سیاسی، رسانه‌ای، سبک زندگی، مناسبات بین‌المللی و نظامی قابل طرح است.

آیت الله حسینی بوشهری با طرح این پرسش که آیا انقلاب اسلامی می‌تواند از مرحله بقا عبور کرده و به ساخت یک نظم تمدنی برسد، گفت: امروز در مرحله مقاومت و بقا قرار داریم و مسئله اصلی، امکان عبور از این مرحله و حرکت به سوی مرحله تمدنی است.

وی آینده‌پژوهی را فراتر از پیش‌بینی آینده دانست و افزود: آینده‌پژوهی بررسی آینده‌های ممکن، آینده‌های محتمل و مهم‌تر از همه آینده مطلوب است و باید برای تحقق آن در حوزه حکمرانی چاره‌اندیشی کرد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تشریح سه آینده قابل تصور برای انقلاب اسلامی گفت: در یک سناریو، نظام سلطه غربی می‌تواند سیطره خود را بازتولید کند و انقلاب اسلامی در سطح سیاسی باقی بماند، بدون آنکه ظرفیت تمدنی آن به فعلیت برسد.

وی ادامه داد: در سناریوی دوم، امکان شکل‌گیری تعادلی پایدار میان تمدن غرب و تمدن اسلامی مطرح است که در آن انقلاب اسلامی قدرت تمدنی پیدا می‌کند و در عین حال در نظام سلطه غربی حذف نمی‌شود.

آیت الله حسینی بوشهری گفت: در سناریوی سوم که آینده مطلوب ترسیم شده است، انقلاب اسلامی با فعال کردن ظرفیت‌های خود از مرحله مقاومت و بقا عبور کرده و به سمت شکل‌دهی تمدن اسلامی حرکت می‌کند.

وی با اشاره به منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی پنج مرحله این مسیر هستند و برای رسیدن به هدف نهایی همچنان نیازمند تلاش در مراحل میانی هستیم.

امام جمعه قم با اشاره به نقش عوامل مختلف در شکل‌گیری آینده افزود: هر تصمیم، سیاست‌گذاری، نهادسازی، اقدام تربیتی، پیشرفت علمی یا وابستگی اقتصادی می‌تواند بر مسیر آینده اثر بگذارد.

وی تأکید کرد: مسئله حکمرانی در حقیقت مداخله آگاهانه در ساخت آینده است و باید درباره نوع این مداخله و چگونگی آن برای شکل‌دهی به آینده مطلوب اندیشید.

حسینی بوشهری با تبیین مفهوم حکمرانی زمینه‌ساز گفت: در نگاه شیعی، افق نهایی تاریخ تحقق جامعه‌ای مبتنی بر عدالت، کرامت انسان، عقلانیت و بندگی خداوند است و آینده مطلوب مهدوی تحقق گسترده این ارزش‌ها را دنبال می‌کند.

وی افزود: در اندیشه رهبر فقید انقلاب اسلامی، پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی در مسیر زمینه‌سازی و آمادگی ظهور معنا پیدا می‌کند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: انقلاب اسلامی با از میان برداشتن نظام طاغوتی نقطه آغاز این مسیر بود و پیمودن آن نیازمند تحمل سختی‌ها، تقدیم شهید و بهره‌گیری از صبر و تاب‌آوری است.

وی درباره تفاوت نظام اسلامی و دولت اسلامی گفت: نظام اسلامی به معنای ایجاد ساختار سیاسی متناسب با اسلام است، اما دولت اسلامی زمانی محقق می‌شود که ساختار و کارکرد دولت، رفتار، مدیریت و سیاست‌گذاری آن نیز به سمت اسلام حرکت کند.

حسینی بوشهری ادامه داد: در مرحله جامعه اسلامی، اسلام تنها در ساختار حکومت حضور ندارد، بلکه باید در فرهنگ، روابط اجتماعی، خانواده، اقتصاد، آموزش، اخلاق و سبک زندگی مردم نیز جریان داشته باشد.

وی درباره تمدن اسلامی اظهار کرد: تمدن اسلامی زمانی شکل می‌گیرد که این عناصر در مقیاس وسیع اجتماعی به نظمی منسجم تبدیل شوند و حوزه‌هایی همچون فرهنگ، اقتصاد، سیاست، فناوری، هنر، معماری، شهر، خانواده، آموزش و روابط بین‌الملل در چارچوب یک دستگاه تمدنی اسلامی صورت‌بندی شوند.

کد مطلب 6960275
مهدی بخشی سورکی

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