به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری ظهر یکشنبه در سلسله نشستهایی با موضوع حکمرانی زمینهساز با اشاره به جایگاه این مسئله در انقلاب اسلامی اظهار کرد: حکمرانی در سالهای اخیر به یکی از موضوعات مهم در عرصه سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و در جهان غرب نیز با عنوان حکمرانی خوب مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: الگوهای حکمرانی در جوامع غربی متناسب با فرهنگ، هنجارها و مبانی فکری همان جوامع طراحی شدهاند و نمیتوان انتظار داشت این الگوها بدون توجه به تفاوتهای مبنایی با فرهنگ ایرانی اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران قابل تطبیق باشند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: اسلام نسبت به حکمرانی در روابط اجتماعی مسلمانان و همچنین موضوع حکومت توجه ویژهای دارد و بررسی این مسئله در جمهوری اسلامی باید بر اساس مبانی اسلامی صورت گیرد.
آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بر اهمیت حکمرانی گفت: یکی از مهمترین کارها در انقلاب اسلامی و نظام اسلامی، ترسیم چشمانداز است و باید بدانیم اکنون در چه نقطهای قرار داریم و میخواهیم به کجا برسیم.
وی بیان کرد: امروز در مرحله بحثهای صرفاً نظری قرار نداریم، بلکه در متن میدان حرکت هستیم و باید مشخص شود چه کاری انجام میدهیم و به کجا میرویم.
امام جمعه قم حکمرانی را در جمهوری اسلامی فراتر از اداره کشور دانست و اظهار کرد: انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ تنها یک انقلاب سیاسی نبود، بلکه حرکتی تاریخی بود که نگاه متفاوتی به انسان، جامعه، سیاست، قدرت، فرهنگ و آینده ارائه کرد.
وی افزود: اسلام، ایمان، توحید، عدالت، معنویت و استقلال از مبانی این حرکت بودند و تفاوت این نگاه در حوزههای فرهنگی، معرفتی، اقتصادی، فناوری، سیاسی، رسانهای، سبک زندگی، مناسبات بینالمللی و نظامی قابل طرح است.
آیت الله حسینی بوشهری با طرح این پرسش که آیا انقلاب اسلامی میتواند از مرحله بقا عبور کرده و به ساخت یک نظم تمدنی برسد، گفت: امروز در مرحله مقاومت و بقا قرار داریم و مسئله اصلی، امکان عبور از این مرحله و حرکت به سوی مرحله تمدنی است.
وی آیندهپژوهی را فراتر از پیشبینی آینده دانست و افزود: آیندهپژوهی بررسی آیندههای ممکن، آیندههای محتمل و مهمتر از همه آینده مطلوب است و باید برای تحقق آن در حوزه حکمرانی چارهاندیشی کرد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تشریح سه آینده قابل تصور برای انقلاب اسلامی گفت: در یک سناریو، نظام سلطه غربی میتواند سیطره خود را بازتولید کند و انقلاب اسلامی در سطح سیاسی باقی بماند، بدون آنکه ظرفیت تمدنی آن به فعلیت برسد.
وی ادامه داد: در سناریوی دوم، امکان شکلگیری تعادلی پایدار میان تمدن غرب و تمدن اسلامی مطرح است که در آن انقلاب اسلامی قدرت تمدنی پیدا میکند و در عین حال در نظام سلطه غربی حذف نمیشود.
آیت الله حسینی بوشهری گفت: در سناریوی سوم که آینده مطلوب ترسیم شده است، انقلاب اسلامی با فعال کردن ظرفیتهای خود از مرحله مقاومت و بقا عبور کرده و به سمت شکلدهی تمدن اسلامی حرکت میکند.
وی با اشاره به منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی پنج مرحله این مسیر هستند و برای رسیدن به هدف نهایی همچنان نیازمند تلاش در مراحل میانی هستیم.
امام جمعه قم با اشاره به نقش عوامل مختلف در شکلگیری آینده افزود: هر تصمیم، سیاستگذاری، نهادسازی، اقدام تربیتی، پیشرفت علمی یا وابستگی اقتصادی میتواند بر مسیر آینده اثر بگذارد.
وی تأکید کرد: مسئله حکمرانی در حقیقت مداخله آگاهانه در ساخت آینده است و باید درباره نوع این مداخله و چگونگی آن برای شکلدهی به آینده مطلوب اندیشید.
حسینی بوشهری با تبیین مفهوم حکمرانی زمینهساز گفت: در نگاه شیعی، افق نهایی تاریخ تحقق جامعهای مبتنی بر عدالت، کرامت انسان، عقلانیت و بندگی خداوند است و آینده مطلوب مهدوی تحقق گسترده این ارزشها را دنبال میکند.
وی افزود: در اندیشه رهبر فقید انقلاب اسلامی، پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی در مسیر زمینهسازی و آمادگی ظهور معنا پیدا میکند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: انقلاب اسلامی با از میان برداشتن نظام طاغوتی نقطه آغاز این مسیر بود و پیمودن آن نیازمند تحمل سختیها، تقدیم شهید و بهرهگیری از صبر و تابآوری است.
وی درباره تفاوت نظام اسلامی و دولت اسلامی گفت: نظام اسلامی به معنای ایجاد ساختار سیاسی متناسب با اسلام است، اما دولت اسلامی زمانی محقق میشود که ساختار و کارکرد دولت، رفتار، مدیریت و سیاستگذاری آن نیز به سمت اسلام حرکت کند.
حسینی بوشهری ادامه داد: در مرحله جامعه اسلامی، اسلام تنها در ساختار حکومت حضور ندارد، بلکه باید در فرهنگ، روابط اجتماعی، خانواده، اقتصاد، آموزش، اخلاق و سبک زندگی مردم نیز جریان داشته باشد.
وی درباره تمدن اسلامی اظهار کرد: تمدن اسلامی زمانی شکل میگیرد که این عناصر در مقیاس وسیع اجتماعی به نظمی منسجم تبدیل شوند و حوزههایی همچون فرهنگ، اقتصاد، سیاست، فناوری، هنر، معماری، شهر، خانواده، آموزش و روابط بینالملل در چارچوب یک دستگاه تمدنی اسلامی صورتبندی شوند.
نظر شما