به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، با اشاره به رونمایی از سامانه جامع مشترکین گفت: تجمیع داده‌ها و ایجاد قابلیت داده‌کاوی و تحلیل اطلاعات حوزه مشترکین، از الزامات مدیریت نوین صنعت برق است و این سامانه برای پایش متمرکز عملکرد شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون سامانه متمرکزی برای پایش و رصد یکپارچه عملکرد حوزه مشترکین صنعت برق وجود نداشته است، افزود: با وجود ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های متعدد اطلاعاتی در شرکت‌های زیرمجموعه، نبود بستری برای تجمیع و یکپارچه‌سازی این قابلیت‌ها یکی از حلقه‌های مفقوده در فرآیند پایش و تصمیم‌گیری مدیریتی بود.

اله‌داد ادامه داد: سامانه جامع مشترکین با تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌های موجود و بهره‌گیری از زیرساخت‌های نرم‌افزاری شرکت‌های زیرمجموعه، بدون ایجاد هزینه جدید طراحی و راه‌اندازی شده است.

تجمیع اطلاعات ۵۲۰ مشترک بزرگ

مدیرعامل توانیر گفت: در مرحله نخست اجرای این طرح، اطلاعات حوزه مشترکین ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای کشور، شامل حدود ۵۲۰ مشترک بزرگ و معظم، در سامانه‌های مدیریتی شرکت توانیر تجمیع شده است.

وی افزود: با استقرار این سامانه، امکان پایش عملکرد مشترکین در بخش انتقال و فوق‌توزیع، از جمله فرآیند صدور صورتحساب، وصول مطالبات و میزان انرژی مصرفی، به‌صورت تجمیعی و در دوره‌های مختلف صدور صورتحساب برای توانیر فراهم شده است.

اله‌داد تصریح کرد: این قابلیت امکان نظارت مؤثرتر بر اجرای تکالیف در حوزه مشترکین و همچنین رصد و پیگیری وصول مطالبات مشترکین عمده را برای شرکت توانیر فراهم می‌کند و می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و اعمال حاکمیت شرکتی قرار گیرد.

اطلاعات شرکت‌های توزیع در مرحله بعد تجمیع می‌شود

وی درباره مرحله تکمیلی اجرای طرح اظهار کرد: سامانه جامع مشترکین در تمامی شرکت‌های توزیع نیروی برق نیز وجود دارد و در مرحله تکمیلی، تجمیع اطلاعات این شرکت‌ها در سامانه‌های مدیریتی توانیر در دست پیگیری است.

مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: با تجمیع اطلاعات سامانه جامع مشترکین شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع در شرکت توانیر، امکان پایش عملکرد، مدیریت اطلاعات مشترکین و وصول مطالبات در سطح متمرکز فراهم می‌شود و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در این حوزه تقویت خواهد شد.