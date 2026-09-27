دستور وزیر نیرو برای استفاده مدیران آب و برق از خودروهای برقی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو اعلام کرد: استفاده از خودروهای برقی برای تردد مدیران صنعت آب و برق در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.

این تصمیم در پی چالش‌های تأمین و مصرف بنزین در کشور و تأکید رئیس‌جمهور و دولت بر صرفه‌جویی دستگاه‌های دولتی در مصرف سوخت اتخاذ شده است.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم برای ترددهای خود از خودروی برقی استفاده می‌کند. این اقدام با هدف کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، مدیریت هزینه‌های جاری و حمایت از توسعه حمل‌ونقل برقی انجام شده است.

وزیر نیرو همچنین به مدیران صنعت آب و برق دستور داده است موضوع استفاده از خودروهای برقی را در مجموعه‌های تحت مدیریت خود بررسی و اجرایی کنند.

بررسی زیرساخت شارژ خودروهای برقی

بر اساس این گزارش، قرار است ظرفیت‌ها و الزامات استفاده از خودروهای برقی در مجموعه وزارت نیرو و صنعت آب و برق بررسی شود. تأمین زیرساخت‌های شارژ، امکان‌سنجی استفاده از خودروهای برقی در شرکت‌های تابعه و اولویت‌بندی خودروهای مورد استفاده مدیران از جمله موضوعات مورد بررسی خواهد بود.

وزارت نیرو اعلام کرده است با توجه به گستردگی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به این وزارتخانه، اجرای این سیاست می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف سوخت، به توسعه استفاده از خودروهای برقی در دستگاه‌های دولتی و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با حمل‌ونقل برقی منجر شود.