ایران و العراق، لایمکن الفراق

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: پیوستن دولت عراق به ریاست علی الزیدی به کارزار آمریکایی تحریم هوایی ایران، تعجب ناظران صحنه بینالملل را برانگیخته است. دولت عراق در شرایطی به این اقدام خصمانه و ضد ایرانی آمریکاییها لبیک گفته که به تصدیق همه آگاهان و صاحبنظران، اگر ایران و رشادتهای حاج قاسم سلیمانی نبود، در دهه ۹۰ شمسی عراق در چنگال گروهک تروریستی و تکفیری داعش که نیروهای نیابتی آمریکا و رژیم صهیونیستی بودند، فرو رفته بود.
کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف در واکنش به توقف پروازهای ایران به فرودگاه بینالمللی نجف و برعکس در پی اعمال تحریمهای آمریکا علیه تهران از سوی دولت این کشور، با طرح پرسشی کنایهآمیز در ایکس نوشت: فرودگاه نجف اشرف، محل دفن نخستین امام شیعیان و پایتخت آخرین امام آنان، در برابر بزرگترین کشور شیعه جهان بسته میشود؟ فرودگاه بینالمللی نجف بامداد روز جمعه، بدون اطلاعرسانی قبلی، پروازهای عازم ایران را لغو کرد؛ اقدامی که موجب سرگردانی شماری از مسافران عراقی در این فرودگاه شد. این مسافران پیشتر بلیتهای خود را خریداری و هزینه آن را پرداخت کرده بودند و شماری از آنها نیز برای اقامت در شهرهای مشهد و تهران هتل رزرو کرده بودند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی معراج نیز برای انجام پرواز در فرودگاه نجف حضور داشت، اما مسئولان فرودگاه از سوار شدن مسافران به هواپیما جلوگیری کردند و این هواپیما در نهایت بدون مسافر به مشهد بازگشت. کنسولگری ایران در نجف نیز در واکنش به این اقدام، با اشاره به جایگاه مذهبی و تاریخی شهر نجف، در پیامی پرسید: فرودگاه نجف اشرف، محل دفن نخستین امام شیعیان و پایتخت آخرین امام آنان، در برابر بزرگترین کشور شیعه جهان بسته میشود؟ توقف پروازهای ایران در فرودگاه نجف در حالی صورت گرفته است که این فرودگاه یکی از مهمترین مسیرهای هوایی میان ایران و عراق محسوب میشود و سالانه شمار زیادی از مسافران ایرانی و عراقی از این مسیر تردد میکنند.
فرمان تحصن
شیخ اکرم الکعبی با انتقاد از ادامه محدودیت در روند پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران، خواستار رفع این محدودیت و پایان آنچه وی سلطه آمریکا بر عراق خواند، شد. وی گفت: سخن گفتن از حاکمیت در شرایطی که عراق به یک روستای کوچک تبدیل شده و آمریکای جنایتکار بر آن کنترل دارد، دوگانگی در معیارها است و این وضعیت قابل پذیرش نیست. دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی النجبا عراق خطاب به گروههای سیاسی عراق در بخشها و جریانهای مختلف گفت که این مواضع تاسفبار قابل قبول نیست. الکعبی افزود: چگونه میتوان پذیرفت که یک ملت مسلمان تحت محاصره نیروهایی قرار بگیرد که آنها را سرکش، کافر و جنایتکار میخوانند.
این وضعیت به مشارکت در محاصره ناعادلانه و جلوگیری از سفر میلیونها شهروند دو کشور برای زیارت اماکن مقدس منجر شده و به اقتصاد و وضعیت معنوی عراق آسیب میزند. الکعبی تاکید کرد که جنبش النجبا مدت زیادی منتظر نخواهد ماند و اگر این مسئله حل نشود، سلطه آمریکا پایان نیابد و روند عادی پروازها با جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته نشود، از مردم آزاد عراق، موکبهای خدمتگزار امام حسین (ع) و زائران امام رضا (ع) میخواهیم برای تحصن در فرودگاههای عراق آماده شوند تا این تصمیم ظالمانه و آمریکایی را بشکنند. این اظهارات پس از آن بیان شد که عراق از اعمال محدودیت در پروازها با ایران خبر داد.
تاکید بزرگان عراق بر تجدیدنظر دولت الزیدی
عادل عبدالمهدی، نخستوزیر اسبق عراق نیز بامداد شنبه در صفحه مجازی شخصی خود نوشت: بستن فرودگاههای عراق به روی پروازهای ایرانی اشتباهی بزرگ و عقبنشینی از حاکمیت ملی است. وی افزود: بستن فرودگاههای عراق به روی همسایه، متحد و دوست ما، اشتباهی بزرگ و عقبنشینی از استقلال ملی و فدا کردن منافع و آینده ملی ماست! نخستوزیر پیشین عراق همچنین گفت بازنگری در تصمیم، بهتر از پافشاری بر اشتباه است.
محمد ناجی محمد، رئیس دفتر سیاسی سازمان بدر عراق نیز با صدور بیانیهای بر خروش ملت عراق در دفاع از حاکمیت ملی و مخالفت قاطع با همراهی با محاصره تحمیلی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. رئیس دفتر سیاسی سازمان بدر اعلام کرد که ملت عراق برای رد محاصره ظالمانه آمریکا علیه ایران به پا خواهد خاست تا با اعمال اراده و استقلال خود، تصمیمی در راستای منافع، امنیت و ثبات کشور اتخاذ کند. وی تحمیل اراده آمریکا بر عراق را محکوم کرد و افزود: مشارکت در محاصره ایران، اقدامی سیاسی مربوط به آمریکاست و عراق ارتباطی با آن ندارد.
چراکه این اقدام به منافع ملی و عقیدتی ضربه میزند و ناقض اصول حسن همجواری و قوانین بینالمللی است. ناجی محمد هشدار داد که ترامپ باید بداند عراق میدان تبلیغات انتخاباتی او نیست و هیچ امتیازی در این کشور به دست نخواهد آورد. وی تاکید کرد که مردم عراق همزمان با سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، شعار نه به محاصره جمهوری اسلامی، آری به حاکمیت ملی سر خواهند داد.
هشدار تند دبیرکل گردانهای سیدالشهدا به دولت عراق
ابوآلا الولائی، دبیرکل گردانهای سیدالشهدا، با صدور پیامی، بر لزوم موضعگیری شجاعانه دولت عراق در برابر زیادهخواهیهای کاخ سفید تاکید کرد. وی با یادآوری وقایع تاریخی کربلا و محاصره خیمههای امام حسین (ع)، تصریح کرد که تاریخ، نام کسانی را که در محاصره جبهه حق مشارکت کردهاند، در سیاهترین صفحات خود ثبت کرده است و نباید اجازه داد که نام عراق نیز در چنین جایگاهی قرار گیرد.
الولائی با اشاره به هویت دینی و عقیدتی ملت عراق افزود: عراقی که شعار بلند لبیک یا حسین را سر میدهد، موضعش باید همواره نه به محاصره باشد. وی تاکید کرد که خاک عراق باید بستری برای حمایت از جبهه حق باقی بماند و نباید اجازه داد این سرزمین به مسیری برای ستم علیه شیعیان و حامیان مقاومت تبدیل شود. دبیرکل گردانهای سیدالشهدا در ادامه، نمایندگان پارلمان عراق را خطاب قرار داد و از آنان خواست تا با ورود فوری به این پرونده، با صدور مصوبهای الزامآور، دولت را مکلف کنند که از همراهی با سیاستهای دیکتهشده کاخ سفید خودداری کند.
وی با اشاره به الگوهای مقاومت اقتصادی در سطح بینالمللی خاطرنشان کرد: دولت عراق باید از الگوهای موفق کشورهایی نظیر روسیه و چین درس بگیرد که در برابر اراده شرورانه آمریکا سر فرود نیاوردهاند! عراق باید سیاستهای دیکتهشده و محاصره ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را قاطعانه رد کند تا عزت و حاکمیت ملی کشور حفظ شود.
قاطعانه با محاصره ظالمانه ایران مخالف هستیم
قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق نیز با صدور بیانیهای تصریح کرد: ما مخالفت قاطع خود را با اعمال محاصره دریایی، زمینی و هوایی علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنیم. برای ما سخت است که ببینیم ملت ایران در رنج است و عراق تنها نظارهگر باشد و حتی در این محاصره ظالمانه مشارکت کند. وی اضافه کرد: نه منطقی و نه قابل قبول است که موضع عراق با موضع این کشور در قبال ترکیه و افغانستان مبنی بر مخالفت با محاصره ملتها متفاوت باشد به ویژه آنکه پیوندهای اجتماعی و فرهنگی عراق و عراقیها را به ملت مسلمان و مومن ایران وصل میکند. الخزعلی از گروههای سیاسی، پارلمان و دولت عراق خواست موضع قاطعی در این خصوص اتخاذ کنند و گفت: ما در وهله اول از ملتمان و بعد از گروههای سیاسی، پارلمان و دولت میخواهیم بر اساس اصول حاکمیتی و انسانی موضع یکپارچه در این خصوص اتخاذ کنند.
مذاکره عراق برای معافیت برخی فرودگاهها از تحریم پروازهای ایران
دفتر رسانهای نخستوزیر عراق روز شنبه اعلام کرد که دولت عراق گفتوگویی مستقیم با طرف آمریکایی انجام میدهد تا برخی فرودگاههای این کشور از اقدامات اخیر وزارت خزانهداری آمریکا درباره پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی به فرودگاههای کشورهای منطقه، مستثنی شوند. بر اساس این بیانیه، دولت عراق بر ضرورت آرامسازی اوضاع در منطقه تاکید کرده و هشدار داده است که تداوم بحرانها، پیچیدگی اوضاع را بیشتر میکند. دفتر رسانهای نخستوزیر عراق همچنین از همه طرفها خواسته است که به مسیر گفتوگو و مذاکره بازگردند تا راهحلهایی برای پایان دادن به بحران و درگیریهای کنونی، در راستای تامین منافع کشورها و ملتهای منطقه، حاصل شود.
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