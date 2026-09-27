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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

ثبت مشاهده «تلما» یوزپلنگ ماده با ۴ توله در یوزکنام میامی

ثبت مشاهده «تلما» یوزپلنگ ماده با ۴ توله در یوزکنام میامی

میامی- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از مشاهده یوزپلنگ ماده «تلما» به همراه چهار توله در حفاظتگاه مشارکتی یوزکنام خبر داد.

سعید یوسف‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ثبت این مشاهده اظهار کرد: یوزپلنگ ماده «تلما» به همراه چهار توله در حفاظت‌گاه مشارکتی یوزکنام میامی مشاهده شده است که این رخداد از منظر حفاظت از یوز آسیایی، اتفاقی ارزشمند و امیدوارکننده محسوب می‌شود.

وی افزود: با تأیید این مشاهده، تعداد یوزپلنگ‌های شناسایی‌شده در طبیعت کشور طی یک‌سال گذشته به ۳۱ قلاده رسیده است؛ موضوعی که اهمیت استمرار اقدامات حفاظتی، پایش مستمر زیستگاه‌ها و صیانت از مناطق مهم زیست یوز را بیش از پیش نمایان می‌کند.

ثبت مشاهده «تلما» یوزپلنگ ماده با ۴ توله در یوزکنام میامی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه ذخیره‌گاه زیست‌کره توران شاهرود و زیستگاه‌های پیرامون آن به ویژه یوزکنام میامی یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های حیات‌وحش کشور است، تصریح کرد: این منطقه از جایگاه ویژه‌ای در حفاظت از گونه‌های ارزشمند و شاخص حیات‌وحش برخوردار است به‌ویژه در زمینه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی اهمیت ملی دارد.

یوسف‌پور ادامه داد: مشاهده توله‌های یوز در زیستگاه طبیعی، نشانه‌ای ارزشمند از تداوم زادآوری این گونه در طبیعت است و ضرورت توجه جدی‌تر به حفاظت از زیستگاه، تأمین امنیت حیات‌وحش و کاهش عوامل تهدیدکننده جمعیت یوزپلنگ آسیایی را یادآوری می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت پایش و رصد مستمر حیات‌وحش در ذخیره گاه زیست‌کره توران شاهرود گفت: ثبت مشاهدات و شناسایی افراد و توله‌های یوز، نقش مهمی در شناخت وضعیت جمعیت این گونه و برنامه‌ریزی برای اقدامات حفاظتی دارد و محیط‌بانان و نیروهای تخصصی محیط زیست در این زمینه تلاش مستمری دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان همچنین بر ضرورت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی تأکید کرد و گفت: صیانت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش تنها با اقدامات دستگاه‌های متولی محقق نمی‌شود و همراهی مردم، جوامع محلی و بهره‌برداران عرصه‌های طبیعی در حفاظت از این سرمایه‌های ملی اهمیت زیادی دارد.

یوسف‌پور خاطرنشان کرد: یوزپلنگ آسیایی از گونه‌های ارزشمند و در معرض خطر انقراض کشور است و حفاظت از آن نیازمند استمرار پایش، حفاظت مؤثر از زیستگاه‌ها، کاهش تهدیدها و تقویت اقدامات حفاظتی است.

وی در پایان با اشاره به ثبت مشاهده «تلما» و چهار توله آن، این رخداد را خبری امیدبخش برای دوستداران طبیعت و حیات‌وحش دانست و گفت: استمرار چنین مشاهداتی اهمیت حفاظت از زیستگاه های طبیعی استان به ویژه مناطق تحت مدیریت شهرستان‌های شاهرود و میامی و ضرورت توجه ملی به این زیستگاه‌های ارزشمند را بیش از گذشته آشکار می‌کند.

کد مطلب 6960340

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