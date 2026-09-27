ثبت مشاهده «تلما» یوزپلنگ ماده با ۴ توله در یوزکنام میامی

سعید یوسفپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ثبت این مشاهده اظهار کرد: یوزپلنگ ماده «تلما» به همراه چهار توله در حفاظتگاه مشارکتی یوزکنام میامی مشاهده شده است که این رخداد از منظر حفاظت از یوز آسیایی، اتفاقی ارزشمند و امیدوارکننده محسوب میشود.
وی افزود: با تأیید این مشاهده، تعداد یوزپلنگهای شناساییشده در طبیعت کشور طی یکسال گذشته به ۳۱ قلاده رسیده است؛ موضوعی که اهمیت استمرار اقدامات حفاظتی، پایش مستمر زیستگاهها و صیانت از مناطق مهم زیست یوز را بیش از پیش نمایان میکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه ذخیرهگاه زیستکره توران شاهرود و زیستگاههای پیرامون آن به ویژه یوزکنام میامی یکی از مهمترین زیستگاههای حیاتوحش کشور است، تصریح کرد: این منطقه از جایگاه ویژهای در حفاظت از گونههای ارزشمند و شاخص حیاتوحش برخوردار است بهویژه در زمینه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی اهمیت ملی دارد.
یوسفپور ادامه داد: مشاهده تولههای یوز در زیستگاه طبیعی، نشانهای ارزشمند از تداوم زادآوری این گونه در طبیعت است و ضرورت توجه جدیتر به حفاظت از زیستگاه، تأمین امنیت حیاتوحش و کاهش عوامل تهدیدکننده جمعیت یوزپلنگ آسیایی را یادآوری میکند.
وی با اشاره به اهمیت پایش و رصد مستمر حیاتوحش در ذخیره گاه زیستکره توران شاهرود گفت: ثبت مشاهدات و شناسایی افراد و تولههای یوز، نقش مهمی در شناخت وضعیت جمعیت این گونه و برنامهریزی برای اقدامات حفاظتی دارد و محیطبانان و نیروهای تخصصی محیط زیست در این زمینه تلاش مستمری دارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان همچنین بر ضرورت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از زیستگاههای طبیعی تأکید کرد و گفت: صیانت از گونههای ارزشمند حیاتوحش تنها با اقدامات دستگاههای متولی محقق نمیشود و همراهی مردم، جوامع محلی و بهرهبرداران عرصههای طبیعی در حفاظت از این سرمایههای ملی اهمیت زیادی دارد.
یوسفپور خاطرنشان کرد: یوزپلنگ آسیایی از گونههای ارزشمند و در معرض خطر انقراض کشور است و حفاظت از آن نیازمند استمرار پایش، حفاظت مؤثر از زیستگاهها، کاهش تهدیدها و تقویت اقدامات حفاظتی است.
وی در پایان با اشاره به ثبت مشاهده «تلما» و چهار توله آن، این رخداد را خبری امیدبخش برای دوستداران طبیعت و حیاتوحش دانست و گفت: استمرار چنین مشاهداتی اهمیت حفاظت از زیستگاه های طبیعی استان به ویژه مناطق تحت مدیریت شهرستانهای شاهرود و میامی و ضرورت توجه ملی به این زیستگاههای ارزشمند را بیش از گذشته آشکار میکند.
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