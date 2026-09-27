هواشناسی تهران هشدار زرد افزایش وزش باد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس هشدار زرد شماره ۵۰ اداره کل هواشناسی استان تهران، از بعدازظهر سهشنبه هفتم مهرماه تا جمعه دهم مهرماه، افزایش وزش باد در استان تهران پیشبینی میشود.
بر اساس این هشدار، در نوار مرزی غربی و جنوبی و دامنهها و ارتفاعات استان، در برخی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید رخ خواهد داد.
همچنین در نیمه غربی، جنوبی و مناطق مرکزی استان، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیشبینی شده است.
در نقاط مرتفع از جمله برجها و دکلها نیز احتمال خیزش گردوخاک، کاهش موقت دید و افت کیفیت هوا در نیمه جنوبی و غربی استان وجود دارد.
بر اساس اعلام هواشناسی، احتمال انتقال موقت گردوخاک از استانهای همجوار به نوار مرزی جنوبی و غربی استان و شهر تهران نیز وجود دارد.
در نیمه شمالی و مناطق غربی استان، بهویژه دامنهها و ارتفاعات، افزایش ابر و بارش پراکنده همراه با احتمال رگبار و رعدوبرق پیشبینی شده است.
همچنین دمای هوا طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بهطور میانگین سه تا پنج درجه سلسیوس کاهش مییابد و در برخی ارتفاعات، احتمال یخبندان شبانه موقت سطح زمین وجود دارد.
هواشناسی استان تهران نسبت به احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازههای موقت مانند داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در فضای باز هشدار داده است.
بر این اساس، شهروندان از تردد و توقف در کنار درختان و سازههای ناتمام و استقرار در مکانهای مرتفع مانند برجها، دکلها و داربستها خودداری کنند.
همچنین بر استحکام سازههای موقت و پوشش گلخانهها، احتیاط در امور عمرانی و پرهیز از کوهنوردی و صعود به قلهها و ارتفاعات بالادست تأکید شده است.
هواشناسی همچنین توصیه کرده است از پرواز گلایدر، بالگرد و هواپیماهای سبک در شرایط نامساعد جوی خودداری و در جادههای کوهستانی با احتیاط تردد شود.
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