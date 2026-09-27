درخواست دانشگاهیان برجسته آمریکا برای لغو ممنوعیت گروه «اقدام فلسطین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دهها استاد و دانشگاهی آمریکایی در آستانه کنفرانس حزب کارگر انگلیس در لیورپول، با امضای نامهای سرگشاده از نخستوزیر این کشور خواستند به ممنوعیت غیرقابل دفاع علیه گروه «اقدام فلسطین» را پایان دهد.
در این نامه خطاب به نخستوزیر انگلیس آمده است: همه ما موظفیم هر کاری از دستمان برمیآید برای جلوگیری از نسلکشی انجام دهیم.
امضاکنندگان از برنهام خواستند ممنوعیت «اقدام فلسطین» را فوراً لغو کند، اتهامات سیاسی علیه اعضا و حامیان این گروه را کنار بگذارد و معترضان غیرخشونتطلب را مانند تروریستها تحت پیگرد قرار ندهد.
گروه «اقدام فلسطین» در سال ۲۰۲۵ و در دوره نخستوزیری کییر استارمر به عنوان یک سازمان «تروریستی» ممنوع اعلام شد. این گروه پیشتر در اقداماتی علیه شرکتهای نظامی مرتبط با اسرائیل از جمله مسدود کردن ورودی ساختمانها و پاشیدن رنگ مشارکت داشت.
در این نامه، فعالان «اقدام فلسطین» گروهی «غیرخشونتطلب و مبتنی بر اقدام مستقیم» توصیف شدهاند که هدف آن، به گفته امضاکنندگان «نجات جان انسانها و جلوگیری از نسلکشی» است.
از جمله امضاکنندگان این نامه میتوان به جودیت باتلر، فیلسوف فمینیست، رشید خالدی، نویسنده و پژوهشگر و نورمن فینکلشتاین، دانشمند علوم سیاسی اشاره کرد.
همزمان با برگزاری کنفرانس حزب کارگر در لیورپول، معترضان حامی فلسطین نیز در اطراف محل برگزاری تجمع کردهاند و خواستار توقف فروش سلاح انگلیس به اسرائیل و اعمال تحریمهای بیشتر علیه این رژیم شدهاند.
نظر شما