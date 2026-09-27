آسفالت ۸ کیلومتر از راه های فرعی چرداول

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر دشتی‌پور ظهر یکشنبه در بازدید از محورهای ارتباطی چرداول با اشاره به اینکه آسفالت راه فرعی پشت وامرز چرداول از مطالبات مردم منطقه بوده که در دستور کار این اداره‌کل قرار گرفته است، اظهار داشت: این مسیر در مجموع ۱۵ کیلومتر طول دارد و تاکنون ۸ کیلومتر آن آسفالت شده و عملیات اجرایی برای تکمیل بخش باقی‌مانده ادامه دارد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در راستای ارتقای وضعیت راه‌های ارتباطی منطقه و پاسخگویی به مطالبات مردم انجام می‌شود، تصریح کرد: تکمیل این پروژه می‌تواند به بهبود دسترسی و تسهیل تردد ساکنان منطقه کمک شایانی کند و این رویکرد در سایر محورهای استان نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل راهداری استان با اشاره به اینکه توسعه و بهسازی راه‌های روستایی و فرعی از اولویت‌های این اداره‌کل محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: ارتقای ایمنی و کیفیت محورهای ارتباطی و اجرای طرح‌هایی که به طور مستقیم با نیازهای مردم و بهبود شرایط تردد ارتباط دارد، در دستور کار قرار دارد.

دشتی‌پور در پایان با تأکید بر اینکه تکمیل این پروژه، نقش مهمی در رونق اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان منطقه ایفا می‌کند، گفت: با تخصیص اعتبارات لازم، عملیات اجرایی بخش باقی‌مانده این مسیر با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شاهد بهره‌برداری کامل از این طرح باشیم.