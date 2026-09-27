شاهرخ جهانشاهی فرماندار نوشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رزمایش «اقتدار جانفدایان» در این شهرستان، بر حضور فعال مدیران، رؤسا و مسئولان دستگاههای اجرایی، ادارات و نهادهای شهرستان در این برنامه تأکید کرد.
وی افزود: این رزمایش روز دوشنبه ششم مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰ در شهر بندری نوشهر و در محدوده حدفاصل چهارراه خیابان انقلاب تا میدان آزادی برگزار میشود.
فرماندار نوشهر همچنین بر ضرورت هماهنگی مدیران دستگاههای اجرایی برای حضور منسجم کارکنان مجموعههای تحت مدیریت خود تأکید کرد و خواستار مشارکت هماهنگ و شایسته ادارات و نهادهای شهرستان در این برنامه شد.
وی گفت: رزمایش «اقتدار جانفدایان» همزمان با هفته دفاع مقدس و با شعار «لبیک یا خامنهای» برگزار میشود و در جریان آن، نیروهای گردانهای رزمی، عملیاتی و امنیتی مختلف جانفدایان برادران و خواهران شهرستان نوشهر رژه اقتدار برگزار خواهند کرد.
فرماندار نوشهر تصریح کرد: بر اساس اعلام فرمانداری نوشهر، این برنامه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار میشود و از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی خواسته شده است با حضور بهموقع و منظم، در اجرای این برنامه مشارکت داشته باشند.
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