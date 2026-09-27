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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

پایداری آبرسانی روستای پیرملو با تعویض شناور چاه آب

پایداری آبرسانی روستای پیرملو با تعویض شناور چاه آب

همدان-مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسدآباد گفت: عملیات تعویض و نصب شناور جدید برای چاه آب شرب روستای پیرملو با هدف جلوگیری از اختلال در تامین آب برای بیش از ۴۵۰ نفر از اهالی روستا انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خزاعی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال کاهش آبدهی چاه آب شرب روستای پیرملو و سوختن شناور پمپ قبلی عملیات تعویض و نصب تجهیزات جدید با طراحی به‌روز به‌صورت فوریت در دستور کار نیروهای عملیاتی امور آب و فاضلاب اسدآباد قرار گرفت و با موفقیت اجرا شد.

وی با اشاره به تداوم چالش کاهش منابع آبی بر ضرورت مدیریت مصرف از سوی شهروندان تاکید کرد و افزود: با توجه به شرایط حساس منابع آبی از اهالی روستای پیرملو تقاضا داریم با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری مجموعه آبفا را در تامین آب شرب پایدار و جلوگیری از افت فشار شبکه یاری کنند.

مدیر امور آب و فاضلاب اسدآباد در پایان خاطرنشان کرد: تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی این امور برای پایداری و استمرار خدمات‌رسانی در شبکه‌های توزیع آب شهرستان با قوت ادامه دارد اما همراهی و مشارکت مردمی در مدیریت مصرف نقش کلیدی در عبور بدون مشکل از شرایط کم‌آبی ایفا می‌کند.

کد مطلب 6959079

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