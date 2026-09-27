پایداری آبرسانی روستای پیرملو با تعویض شناور چاه آب

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خزاعی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال کاهش آبدهی چاه آب شرب روستای پیرملو و سوختن شناور پمپ قبلی عملیات تعویض و نصب تجهیزات جدید با طراحی به‌روز به‌صورت فوریت در دستور کار نیروهای عملیاتی امور آب و فاضلاب اسدآباد قرار گرفت و با موفقیت اجرا شد.

وی با اشاره به تداوم چالش کاهش منابع آبی بر ضرورت مدیریت مصرف از سوی شهروندان تاکید کرد و افزود: با توجه به شرایط حساس منابع آبی از اهالی روستای پیرملو تقاضا داریم با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری مجموعه آبفا را در تامین آب شرب پایدار و جلوگیری از افت فشار شبکه یاری کنند.

مدیر امور آب و فاضلاب اسدآباد در پایان خاطرنشان کرد: تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی این امور برای پایداری و استمرار خدمات‌رسانی در شبکه‌های توزیع آب شهرستان با قوت ادامه دارد اما همراهی و مشارکت مردمی در مدیریت مصرف نقش کلیدی در عبور بدون مشکل از شرایط کم‌آبی ایفا می‌کند.