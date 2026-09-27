حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توزیع ۸۰۰ بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان مستعد استان ایلام گفت: این بسته‌های نوشت‌افزار با عنایت رئیس جمعیت هلال‌احمر و حمایت خیر نیک‌اندیش حاج اکبر ابراهیمی تهیه و در اختیار شعب جمعیت هلال‌احمر استان قرار گرفت تا میان دانش‌آموزان مستعد کم برخوردار توزیع شود.

وی افزود: بسته‌های تهیه‌شده در سطح شعب جمعیت هلال‌احمر استان ایلام توزیع و به دست دانش‌آموزان رسید تا گامی در مسیر حمایت از تحصیل و توانمندسازی نسل آینده استان باشد.

محمدی‌مقدم با قدردانی از همراهی رئیس جمعیت هلال‌احمر و خیرین نیک‌اندیش، خاطرنشان کرد: حمایت از دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل آنان، یکی از جلوه‌های مهم فعالیت‌های داوطلبانه و بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر است و این جمعیت از مشارکت خیرین در چنین اقدامات ارزشمندی استقبال می‌کند.