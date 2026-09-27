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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰

توزیع ۸۰۰بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان مستعدکم برخوردار استان ایلام

توزیع ۸۰۰بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان مستعدکم برخوردار استان ایلام

ایلام - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام از توزیع ۸۰۰ بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان مستعد کم برخوردار استان ایلام خبر داد.

حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توزیع ۸۰۰ بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان مستعد استان ایلام گفت: این بسته‌های نوشت‌افزار با عنایت رئیس جمعیت هلال‌احمر و حمایت خیر نیک‌اندیش حاج اکبر ابراهیمی تهیه و در اختیار شعب جمعیت هلال‌احمر استان قرار گرفت تا میان دانش‌آموزان مستعد کم برخوردار توزیع شود.

وی افزود: بسته‌های تهیه‌شده در سطح شعب جمعیت هلال‌احمر استان ایلام توزیع و به دست دانش‌آموزان رسید تا گامی در مسیر حمایت از تحصیل و توانمندسازی نسل آینده استان باشد.

محمدی‌مقدم با قدردانی از همراهی رئیس جمعیت هلال‌احمر و خیرین نیک‌اندیش، خاطرنشان کرد: حمایت از دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل آنان، یکی از جلوه‌های مهم فعالیت‌های داوطلبانه و بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر است و این جمعیت از مشارکت خیرین در چنین اقدامات ارزشمندی استقبال می‌کند.

کد مطلب 6960495

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