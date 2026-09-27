به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان بوشهر، با تشریح مشکلات و نیازهای برق این بخش، خواستار اصلاح و تقویت شبکه توزیع، رفع افت ولتاژ و تأمین برق پایدار برای بخش کشاورزی، شیلات و صنایع تولیدی شد.
وی گفت: برق پایدار، زیربنای اشتغال، تولید و جذب سرمایهگذاری در بخش ارم است و بدون آن، هیچ طرح اقتصادی در این منطقه به نتیجه نمیرسد.
بخشدار ارم با اشاره به فرسودگی شبکه توزیع برق، افت ولتاژ در روستاهای دورافتاده، خاموشیهای مکرر و ناخواسته و عدم تناسب ظرفیت ترانسفورماتورها با بار مصرف، افزود: کشاورزان، نخلداران، پرورشدهندگان آبزی و واحدهای تولیدی منطقه از قطعیهای پیدرپی برق متضرر میشوند و این وضعیت با رونق تولید و سرمایهگذاری سازگار نیست.
مطالبات اصلی بخش ارم از شرکت توزیع برق
جعفری در این دیدار، مهمترین درخواستهای اهالی و فعالان اقتصادی بخش ارم را اصلاح، بهسازی و توسعه شبکه فرسوده توزیع برق در روستاهای بخش ارم، نصب و تقویت ترانسفورماتورهای توزیع برای رفع افت ولتاژ، تأمین برق پایدار برای چاههای کشاورزی و واحدهای آبزیپروری، رفع مشکلات برق واحدهای تولیدی منطقه
· توسعه روشنایی معابر و ورودی روستاها، اجرای طرحهای انرژی خورشیدی و برق اضطراری برای مراکز حساس و خدماتی، پایدارسازی برق برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی در سال ۱۴۰۵ و ایجاد اکیپ عملیاتی دائمی یا دفتر نمایندگی شرکت توزیع برق در مرکز بخش عنوان کرد.
درخواست اعتبار ویژه و نگاه محرومیتزدایی
بخشدار ارم با تأکید بر محرومیت تاریخی این منطقه، خواستار اختصاص اعتبار ویژه از محل اعتبارات استانی و ملی برای نوسازی شبکه برق ارم شد و گفت: ارم با وجود وسعت و جمعیت، همچنان از حداقلهای خدمات زیرساختی محروم است و توزیع برق باید در برنامههای عمرانی خود، این بخش را در اولویت قرار دهد.
وی همچنین پیشنهاد کرد کارگروه مشترکی میان بخشداری ارم و شرکت توزیع برق استان بوشهر برای شناسایی نقاط بحرانی، اولویتبندی پروژهها و پیگیری مستمر مشکلات برق منطقه تشکیل شود.
قول مساعد مدیرعامل توزیع برق بوشهر
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان بوشهر، نیز در این دیدار ضمن استقبال از مطالبات مطرحشده، بر بررسی کارشناسی و بازدید میدانی از شبکه برق بخش ارم تأکید کرد و قول مساعد داد مشکلات فوری و نقاط بحرانی در اولویت برنامههای عملیاتی این شرکت قرار گیرد.
غلامرضا حشمتی، افزود: با همکاری بخشداری و شوراهای اسلامی، پروژههای اصلاح شبکه، تقویت ترانس و بهبود روشنایی معابر در بخش ارم پیگیری خواهد شد و در صورت تأمین اعتبار، عملیات اجرایی تسریع میشود.
در پایان این دیدار مقرر شد کارشناسان شرکت توزیع برق استان بوشهر با هماهنگی بخشداری ارم، ضمن بازدید از مناطق بحرانی، گزارشی از نیازها و اولویتهای اجرایی را برای تأمین اعتبار و اجرای پروژههای عمرانی ارائه کنند.
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