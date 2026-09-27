به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور بعد از ظهر یکشنبه در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، با اشاره به خسارتهای واردشده به برخی واحدهای مسکونی جزیره خارگ در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده و همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، اعتبار لازم برای بازسازی ۶ واحد مسکونی آسیبدیده اختصاص یافته است.
وی افزود: در مجموع ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال اعتبار برای بازسازی این واحدها اختصاص یافته و روند اقدامات اجرایی با هدف جبران بخشی از خسارتهای واردشده به منازل آسیبدیده دنبال خواهد شد.
بخشدار ویژه خارگ ضمن قدردانی از همکاری و همراهی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: رسیدگی به خسارتهای ناشی از جنگ اخیر و حمایت از خانوادههای آسیبدیده نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی است و از پیگیری و همکاری مجموعه بنیاد مسکن استان در این زمینه قدردانی میکنیم.
حسینپور تأکید کرد: پیگیری مسائل و مشکلات مردم جزیره خارگ تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.
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