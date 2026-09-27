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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷

محمد عبدالسلام: رژیم سعودی پل‌ و بازارها را در یمن هدف قرار می‌دهد

محمد عبدالسلام: رژیم سعودی پل‌ و بازارها را در یمن هدف قرار می‌دهد

رئیس هیئت مذاکره‌کننده صنعا اعلام کرد: رژیم سعودی به ارتکاب کشتار و هدف قرار دادن زیرساخت‌ها از جمله پل‌ها و بازارها در یمن ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره کننده صنعا گفت: رژیم سعودی همچنان به ارتکاب کشتار و هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و تأسیسات غیرنظامی، از جمله پل‌ها و بازارها ادامه می‌دهد.

وی افزود: جنایات سعودی، جهان، به ویژه جهان عرب و اسلام را از خطرات پیروی از رژیم سعودی در جنگ تجاوزکارانه‌اش آگاه می‌کند.

محمد عبدالسلام گفت: این کشتارها، شکست‌های رژیم سعودی را افزایش می‌دهد و مردم ما را به سمت مقاومت و پایداری بیشتر در دستیابی به اهداف عادلانه‌شان سوق می‌دهد.

وی تاکید کرد: این کشتارها، نیات مخرب واقعی رژیم سعودی نسبت به یمن را آشکار می‌کند و هیچ دستاوردی برای آن نخواهد داشت.

کد مطلب 6960477

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