طهماسبی: پیشگیری و آموزش محور ارتقای سلامت شهرستان دشتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طهماسبی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای سلامت شهرستان دشتی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای شهرستان و شهدای خدمت، اظهار کرد: تجربه همه‌گیری کرونا نشان داد که در شرایط بحرانی، سلامت جامعه نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها و مردم است و باید از تجربه آن دوران برای پیشگیری از تکرار بحران‌های مشابه استفاده کنیم.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی شهرستان برای مقابله با بیماری‌های واگیر افزود: با توجه به شرایط موجود و احتمال بروز بیماری‌هایی مانند آنفلوانزا و سایر بیماری‌های واگیر، دستگاه‌های مرتبط باید برنامه‌های پیشگیرانه و آمادگی لازم را در دستور کار قرار دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتی بر فعال شدن کمیته‌های تخصصی شورای سلامت تأکید کرد و گفت: دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، محیط زیست و دامپزشکی باید در چارچوب وظایف خود، موضوعات مرتبط با سلامت را پیگیری کرده و گزارش اقدامات و راهکارهای خود را در جلسات آینده ارائه کنند.

طهماسبی ادامه داد: پیشگیری بهتر از درمان است و باید آموزش‌های لازم به گروه‌های مختلف ارائه شود. در حوزه دامپزشکی نیز آموزش مرغداری‌ها و واحدهای پرورش طیور و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در پیشگیری و کنترل بیماری‌ها مؤثر باشد.

وی با اشاره به جایگاه کشاورزی در شهرستان دشتی بر ضرورت نظارت بیشتر بر مصرف سموم در گلخانه‌ها و مزارع تأکید کرد و گفت: در کنار توجه به الزامات قانونی، باید سلامت مردم و نظارت بر نحوه استفاده از سموم نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

معاون فرماندار دشتی همچنین خواستار توجه به سلامت محیط در اماکن پرتجمع شد و افزود: مدارس، مهدهای کودک، مساجد، دانشگاه‌ها، پاساژها، فروشگاه‌ها، بانک‌ها و ادارات از جمله مکان‌هایی هستند که باید از نظر بهداشت محیط، تهویه و شرایط تجمع افراد مورد نظارت قرار گیرند.

طهماسبی بر توسعه فضاهای مناسب برای پیاده‌روی و فعالیت‌های ورزشی عمومی تأکید کرد و گفت: با توجه به بهبود شرایط آب‌وهوایی شهرستان از ماه‌های پیش‌رو، می‌توان چند نقطه مناسب در شهر را برای پیاده‌روی سلامت و فعالیت‌های عمومی در نظر گرفت.

وی خاطرنشان کرد: شورای سلامت باید علاوه بر برنامه‌محوری، مسئله‌محور نیز باشد و مصوبات آن با جدیت پیگیری شود تا گزارش عملکرد دستگاه‌ها در جلسات آینده ارائه و روند اقدامات به صورت مستمر ارزیابی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتی در پایان بر ضرورت تداوم جلسات شورای سلامت و استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های شهرستان برای ارتقای شاخص‌های سلامت تأکید کرد.