به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد میرباقیان در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه رمالی، فالگیری، دعانویسی، ادعای گشایش بخت جوانان و شناسایی اشیای قیمتی و عتیقه، موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات لازم، محل فعالیت این افراد را در روستای کیشه‌خاله بخش پره‌سر شناسایی و با هماهنگی قضایی، در عملیاتی ۲ متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رضوانشهر ادامه داد: در بازرسی از محل، انواع کتب و ادوات مرتبط با رمالی و دعانویسی، یک دستگاه گنج‌یاب، ۷۰ گرم تریاک و ۵۰ گرم شیشه کشف شد.