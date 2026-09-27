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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

۲ رمال در رضوانشهر به دام پلیس افتادند؛ کشف مواد مخدر و دستگاه گنج‌یاب

۲ رمال در رضوانشهر به دام پلیس افتادند؛ کشف مواد مخدر و دستگاه گنج‌یاب

رضوانشهر- فرمانده انتظامی رضوانشهر از دستگیری یک مرد ۷۰ ساله و یک زن ۴۶ ساله به اتهام رمالی و فالگیری و کشف مواد مخدر، کتب و ادوات مرتبط با رمالی و یک دستگاه گنج‌یاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد میرباقیان در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه رمالی، فالگیری، دعانویسی، ادعای گشایش بخت جوانان و شناسایی اشیای قیمتی و عتیقه، موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات لازم، محل فعالیت این افراد را در روستای کیشه‌خاله بخش پره‌سر شناسایی و با هماهنگی قضایی، در عملیاتی ۲ متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رضوانشهر ادامه داد: در بازرسی از محل، انواع کتب و ادوات مرتبط با رمالی و دعانویسی، یک دستگاه گنج‌یاب، ۷۰ گرم تریاک و ۵۰ گرم شیشه کشف شد.

کد مطلب 6960358

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