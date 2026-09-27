به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد میرباقیان در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی گزارشهای مردمی مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه رمالی، فالگیری، دعانویسی، ادعای گشایش بخت جوانان و شناسایی اشیای قیمتی و عتیقه، موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات لازم، محل فعالیت این افراد را در روستای کیشهخاله بخش پرهسر شناسایی و با هماهنگی قضایی، در عملیاتی ۲ متهم را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی رضوانشهر ادامه داد: در بازرسی از محل، انواع کتب و ادوات مرتبط با رمالی و دعانویسی، یک دستگاه گنجیاب، ۷۰ گرم تریاک و ۵۰ گرم شیشه کشف شد.
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