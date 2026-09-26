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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

حسین نوری از صعود به مرحله بعد دوی ۱۵۰۰ متر بازماند

حسین نوری از صعود به مرحله بعد دوی ۱۵۰۰ متر بازماند

حسین نوری در مرحله مقدماتی دوی ۱۵۰۰ متر بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا با قرار گرفتن در رده دهم گروه خود از صعود بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، حسین نوری در مرحله مقدماتی دوی ۱۵۰۰ متر بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا به رقابت با حریفان خود پرداخت.

نوری در گروه نخست این ماده با ثبت زمان ۳:۵۰.۱۳ دقیقه در میان ۱۱ دونده در جایگاه دهم قرار گرفت و نتوانست به مرحله بعدی رقابت‌ها صعود کند.

تیم ملی دوومیدانی ایران با ۱۱ نماینده در این دوره بازی‌های آسیایی حضور دارد.

حسن تفتیان، محمدرضا طیبی، علی امیریان، حسن عجمی، حسین نوری، بنیامین یوسفی و صادق صمیمی در بخش مردان و ریحانه مبینی، زهرا زارعی، فاطمه محیطی‌زاده و مریم کاظمی در بخش بانوان ترکیب ۱۱ نفره تیم ملی دوومیدانی ایران در بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ را تشکیل می‌دهند.

کد مطلب 6959253

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