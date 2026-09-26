کاروان ایران به هفتمین مدال دست یافت؛ طیبی در پرتاب وزنه قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت های دوومیدانی و در پرتاب وزنه، محمدرضا طیبی با پرتابی به طول ۲۰ متر و ۸۱ سانتی متر ضمن شکستن رکورد تاریخ بازیها به مدال طلا دست یافت. حسن اعجمی دیگر نماینده پرتاب وزنه ایران هم با پرتابی به طول ۱۹ متر و ۳۷ سانتی متر در جایگاه پنجم قرار گرفت.
در ادامه عملکرد دو پرتابگر وزنه تیم ملی ایران آمده است:
محمدرضا طیبی
پرتاب اول: ۲۰.۳۰ متر
پرتاب دوم: ۲۰.۸۱
پرتاب سوم: خطا
پرتاب چهارم: ۲۰.۶۰
پرتاب پنجم: خطا
پرتاب ششم: ۲۰.۴۸
حسن عجمی
پرتاب اول: ۱۸.۶۱ متر
پرتاب دوم: ۱۹.۳۷
پرتاب سوم: خطا
پرتاب چهارم: خطا
پرتاب پنجم: خطا
پرتاب ششم: خطا
مدال طلای طیبی هفتمین مدال طلا و بیست و هفتمین مدال کاروان ایران به حساب می آید.
مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:
مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* سهیل موسوی (ووشو)
* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)
مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
* شجاع پناهی (ووشو)
* عرفان محرمی (ووشو)
* تیم روئینگ ۴ نفره زنان
* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)
* آرمان خدایی (خرک حلقه)
* مهدی الفتی (پرش خرک)
*تیم ملی کبدی زنان
* تیم ملی کبدی مردان
مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن
* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)
*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)
* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان
* تیم میکس تپانچه
* بسکتبال سه نفره مردان
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