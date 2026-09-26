کاروان ایران به هفتمین مدال دست یافت؛ طیبی در پرتاب وزنه قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت های دوومیدانی و در پرتاب وزنه، محمدرضا طیبی با پرتابی به طول ۲۰ متر و ۸۱ سانتی متر ضمن شکستن رکورد تاریخ بازیها به مدال طلا دست یافت. حسن اعجمی دیگر نماینده پرتاب وزنه ایران هم با پرتابی به طول ۱۹ متر و ۳۷ سانتی متر در جایگاه پنجم قرار گرفت.

در ادامه عملکرد دو پرتابگر وزنه تیم ملی ایران آمده است:



محمدرضا طیبی



پرتاب اول: ۲۰.۳۰ متر

پرتاب دوم: ۲۰.۸۱

پرتاب سوم: خطا

پرتاب چهارم: ۲۰.۶۰

پرتاب پنجم: خطا

پرتاب ششم: ۲۰.۴۸



حسن عجمی

پرتاب اول: ۱۸.۶۱ متر

پرتاب دوم: ۱۹.۳۷

پرتاب سوم: خطا

پرتاب چهارم: خطا

پرتاب پنجم: خطا

پرتاب ششم: خطا



مدال طلای طیبی هفتمین مدال طلا و بیست و هفتمین مدال کاروان ایران به حساب می آید.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

*تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان