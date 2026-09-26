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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا؛

کاروان ایران به هفتمین مدال دست یافت؛ طیبی در پرتاب وزنه قهرمان شد

کاروان ایران به هفتمین مدال دست یافت؛ طیبی در پرتاب وزنه قهرمان شد

کاروان ورزش ایران با قهرمانی محمدرضا طیبی در پرتاب وزنه صاحب هفتمین مدال طلا در بازی های اسیایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت های دوومیدانی و در پرتاب وزنه، محمدرضا طیبی با پرتابی به طول ۲۰ متر و ۸۱ سانتی متر ضمن شکستن رکورد تاریخ بازیها به مدال طلا دست یافت. حسن اعجمی دیگر نماینده پرتاب وزنه ایران هم با پرتابی به طول ۱۹ متر و ۳۷ سانتی متر در جایگاه پنجم قرار گرفت.

در ادامه عملکرد دو پرتابگر وزنه تیم ملی ایران آمده است:

محمدرضا طیبی

پرتاب اول: ۲۰.۳۰ متر
پرتاب دوم: ۲۰.۸۱
پرتاب سوم: خطا
پرتاب چهارم: ۲۰.۶۰
پرتاب پنجم: خطا
پرتاب ششم: ۲۰.۴۸

حسن عجمی

پرتاب اول: ۱۸.۶۱ متر
پرتاب دوم: ۱۹.۳۷
پرتاب سوم: خطا
پرتاب چهارم: خطا
پرتاب پنجم: خطا
پرتاب ششم: خطا

مدال طلای طیبی هفتمین مدال طلا و بیست و هفتمین مدال کاروان ایران به حساب می آید.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* سهیل موسوی (ووشو)
* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
* شجاع پناهی (ووشو)
* عرفان محرمی (ووشو)
* تیم روئینگ ۴ نفره زنان
* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)
* آرمان خدایی (خرک حلقه)
* مهدی الفتی (پرش خرک)
*تیم ملی کبدی زنان
* تیم ملی کبدی مردان

مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن
* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)
*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)
* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان
* تیم میکس تپانچه
* بسکتبال سه نفره مردان

کد مطلب 6959260

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