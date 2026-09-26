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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پایان کار یوسفی در دوی ۲۰۰ متر بازی‌های آسیایی

پایان کار یوسفی در دوی ۲۰۰ متر بازی‌های آسیایی

بنیامین یوسفی در مرحله نیمه‌نهایی دوی ۲۰۰ متر بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا با ثبت زمان ۲۱.۲۰ ثانیه در رده پنجم گروه خود قرار گرفت و در مجموع شانزدهم شد.

ه گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات دوومیدانی بازی‌های آسیایی ناگویا امروز بنیامین یوسفی در مرحله نیمه نهایی دوی ۲۰۰ متر مردان بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ با زمان ۲۱.۲۰ ثانیه در رده پنجم گروه ۳ قرار گرفت.

بنیامین یوسفی در مرحله مقدماتی دوی ۲۰۰ متر با ثبت زمان ۲۱.۲۱ ثانیه در رده پنجم گروه دوم ایستاد. او در مجموع در بین ۲۴ ورزشکار برتر قرار گرفت و راهی نیمه نهایی شد.

یوسفی در نیمه نهایی با زمان ۲۱.۲۰ ثانیه در رده پنجم گروه ۳ قرار گرفت در مجموع نیز رتبه ۱۶ را به خود اختصاص داد و موفق به صعود به فینال نشد.

کد مطلب 6959212

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