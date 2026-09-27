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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

مربیان نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران معرفی شدند

مربیان نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران معرفی شدند

پنج سینماگر به عنوان مربیان نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، اشکان چاوشی، مهدی خرمیان، زهره زمانی خلفلو، عماد سلمانیان و سارا طالبیان به عنوان مربیان نهمین دوره المپیاد فیلمسازی نوجوانان معرفی شدند.

بر این اساس، هرکدام از مربیان وظیفه همراهی با ۷ شرکت‌کننده را برعهده خواهند داشت.

هیئت انتخاب این دوره از المپیاد، سال گذشته کار خود را آغاز کردند و در نهایت از میان ۲۱۸ فیلم و ۵۲۳ ایده رسیده دبیرخانه المپیاد، ۳۵ فرد برگزیده از شهرهای مختلف کشور برای حضور در مرحله نهایی انتخاب شدند.

نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران با هدف شناسایی، معرفی و پرورش استعدادهای خلاق، ایجاد بستری برای تجربه‌ورزی، تقویت مهارت‌های هنری نسل جوان، پرورش نسل نو فیلمساز و آماده‌سازی نوجوانان برای ورود به مسیر حرفه‌ای سینما، هم‌زمان با جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با مدیریت اجرایی سعید نجاتی و به دبیری اویس طوفانی برگزار خواهد شد.

سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهر در اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6960366
ندا زنگینه

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