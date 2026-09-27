مربیان نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، اشکان چاوشی، مهدی خرمیان، زهره زمانی خلفلو، عماد سلمانیان و سارا طالبیان به عنوان مربیان نهمین دوره المپیاد فیلمسازی نوجوانان معرفی شدند.

بر این اساس، هرکدام از مربیان وظیفه همراهی با ۷ شرکت‌کننده را برعهده خواهند داشت.

هیئت انتخاب این دوره از المپیاد، سال گذشته کار خود را آغاز کردند و در نهایت از میان ۲۱۸ فیلم و ۵۲۳ ایده رسیده دبیرخانه المپیاد، ۳۵ فرد برگزیده از شهرهای مختلف کشور برای حضور در مرحله نهایی انتخاب شدند.

نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران با هدف شناسایی، معرفی و پرورش استعدادهای خلاق، ایجاد بستری برای تجربه‌ورزی، تقویت مهارت‌های هنری نسل جوان، پرورش نسل نو فیلمساز و آماده‌سازی نوجوانان برای ورود به مسیر حرفه‌ای سینما، هم‌زمان با جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با مدیریت اجرایی سعید نجاتی و به دبیری اویس طوفانی برگزار خواهد شد.

سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهر در اصفهان برگزار می‌شود.