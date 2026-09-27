به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین روح‌افزا، پیش از ظهر یکشنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه «سنگر» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بسیاری از نوجوانان و جوانان امروز دوران دفاع مقدس را به‌صورت مستقیم تجربه نکرده‌اند و دریافت‌های آنان از این مقطع تاریخی، بیشتر مبتنی بر روایت‌ها و آثار رسانه‌ای است؛ از این رو، تبیین ملموس و قابل‌درک مفاهیم آن دوران برای این نسل، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به تحولات فرهنگی و رسانه‌ای عصر حاضر، افزود: تهدیدهای کنونی جامعه تنها در حوزه نظامی نیست، بلکه بخش عمده‌ای از تقابل‌ها در عرصه‌های نرم، رسانه‌ای و شناختی شکل می‌گیرد از ابن رو نمایشگاه «سنگر» با رویکرد تقویت قدرت تحلیل، تحکیم هویت ملی و ارتقای احساس مسئولیت اجتماعی در میان جوانان طراحی شده است.

فرمانده سپاه ناحیه ساوه، محتوای این نمایشگاه را فراتر از بازخوانی هشت سال دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: در بخش‌های مختلف «سنگر»، علاوه بر وقایع دوران جنگ تحمیلی، موضوعات روز از جمله دفاع فرهنگی، عفاف و حجاب، سواد رسانه و آسیب‌های فضای مجازی نیز در قالب روایت‌های مستند و خلاقانه برای مخاطبان به نمایش درآمده است.

سرهنگ روح‌افزا با بیان اینکه دانش‌آموزان مخاطب اصلی این رویداد فرهنگی هستند، گفت: برنامه‌ریزی مشخصی برای حضور مدارس در نوبت‌های صبح و عصر انجام شده و در ساعات بعدازظهر نیز میزبان معاونان و مربیان پرورشی، اصناف و سایر اقشار اجتماعی هستیم.

وی در خصوص برنامه‌های جانبی این نمایشگاه بیان کرد: در حسینیه «سنگر» هر شب ویژه‌برنامه‌هایی با موضوعات متنوع از جمله روایتگری دفاع مقدس، میزبانی از مهمانان ویژه (از جمله مهمانی از کشور یمن)، برنامه‌های یادبود شهدای گمنام و محافل روضه و توسل پیش‌بینی شده است که با هدف تعمیق مفاهیم ایثار، وحدت و امیدآفرینی برگزار می‌شود.