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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

نمایشگاه سنگر در ساوه حماسه دفاع مقدس را برای نسل جوان روایت می‌کند

نمایشگاه سنگر در ساوه حماسه دفاع مقدس را برای نسل جوان روایت می‌کند

ساوه- فرمانده سپاه ناحیه ساوه گفت: نمایشگاه سنگر در این شهرستان، حماسه دفاع مقدس را برای نسل جوان روایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین روح‌افزا، پیش از ظهر یکشنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه «سنگر» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بسیاری از نوجوانان و جوانان امروز دوران دفاع مقدس را به‌صورت مستقیم تجربه نکرده‌اند و دریافت‌های آنان از این مقطع تاریخی، بیشتر مبتنی بر روایت‌ها و آثار رسانه‌ای است؛ از این رو، تبیین ملموس و قابل‌درک مفاهیم آن دوران برای این نسل، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به تحولات فرهنگی و رسانه‌ای عصر حاضر، افزود: تهدیدهای کنونی جامعه تنها در حوزه نظامی نیست، بلکه بخش عمده‌ای از تقابل‌ها در عرصه‌های نرم، رسانه‌ای و شناختی شکل می‌گیرد از ابن رو نمایشگاه «سنگر» با رویکرد تقویت قدرت تحلیل، تحکیم هویت ملی و ارتقای احساس مسئولیت اجتماعی در میان جوانان طراحی شده است.

فرمانده سپاه ناحیه ساوه، محتوای این نمایشگاه را فراتر از بازخوانی هشت سال دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: در بخش‌های مختلف «سنگر»، علاوه بر وقایع دوران جنگ تحمیلی، موضوعات روز از جمله دفاع فرهنگی، عفاف و حجاب، سواد رسانه و آسیب‌های فضای مجازی نیز در قالب روایت‌های مستند و خلاقانه برای مخاطبان به نمایش درآمده است.

سرهنگ روح‌افزا با بیان اینکه دانش‌آموزان مخاطب اصلی این رویداد فرهنگی هستند، گفت: برنامه‌ریزی مشخصی برای حضور مدارس در نوبت‌های صبح و عصر انجام شده و در ساعات بعدازظهر نیز میزبان معاونان و مربیان پرورشی، اصناف و سایر اقشار اجتماعی هستیم.

وی در خصوص برنامه‌های جانبی این نمایشگاه بیان کرد: در حسینیه «سنگر» هر شب ویژه‌برنامه‌هایی با موضوعات متنوع از جمله روایتگری دفاع مقدس، میزبانی از مهمانان ویژه (از جمله مهمانی از کشور یمن)، برنامه‌های یادبود شهدای گمنام و محافل روضه و توسل پیش‌بینی شده است که با هدف تعمیق مفاهیم ایثار، وحدت و امیدآفرینی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6960404

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