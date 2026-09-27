بانک مرکزی نامه منتسب به خود درباره یک پلتفرم‌ طلا را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در پی انتشار نامه‌ای از سوی یکی از پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا با محتوای «رفع موانع دسترسی به دارایی‌های خود و آزادسازی طلای موجود در خزانه‌های بانکی» و بازنشر آن در فضای مجازی، بانک مرکزی توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی منتشر کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد برخلاف ادعاها و مطالب منتشرشده در برخی کانال‌های شبکه‌های اجتماعی، در نامه مورد اشاره هیچ نام، درخواست مستقیم یا ادعایی خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح نشده است.

این بانک همچنین اعلام کرد مطلب منتشرشده در فضای مجازی در راستای انحراف افکار عمومی و القای اخبار کذب و خلاف واقع به بانک مرکزی تنظیم شده است.