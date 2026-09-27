حجت الاسلام علی امین بارکوسرائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه زیتون در اقتصاد و معیشت مردم شهرستان رودبار اظهار کرد: زیتون در رستمآباد و دیگر مناطق رودبار تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه بخشی از اقتصاد، زندگی و هویت مردم این منطقه به شمار میرود و باید برای حفظ و رونق آن برنامهریزی جدی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه زیتونکاران رودبار امروز با مشکلات متعددی دستوپنجه نرم میکنند، افزود: یکی از مشکلات جدی، عرضه زیتون تولیدشده در دیگر مناطق با نام زیتون رودبار است؛ محصولاتی از شهرهایی مانند قم، زنجان و تبریز و حتی زیتون وارداتی گاهی با نام زیتون رودبار در بازار عرضه میشود و این مسئله به تولیدکننده واقعی آسیب میزند.
خطیب جمعه رستمآباد گیلان ادامه داد: وقتی محصول باغدار رودباری در بازار با محصولاتی که از مناطق دیگر وارد شده رقابت میکند و هویت واقعی زیتون رودبار نیز مخدوش میشود، طبیعی است که نخستین آسیب متوجه کشاورزی باشد که با زحمت فراوان باغ خود را حفظ کرده است.
حجت الاسلام بارکوسرائی یکی دیگر از دغدغههای جدی زیتونکاران را شیوع آفت مگس مدیترانهای عنوان کرد و گفت: این آفت میتواند خسارت سنگینی به باغات زیتون وارد کند، اما متأسفانه اقدامات لازم برای مقابله با آن از جمله سمپاشی بهموقع و مدیریت علفهای هرز، آنگونه که باید انجام نمیشود.
وی خطاب به مسئولان بخش کشاورزی تأکید کرد: باغدار بهتنهایی نمیتواند با چنین آفتهایی مقابله کند و انتظار مردم این است که جهاد کشاورزی با برنامهریزی، تأمین بهموقع نهادهها و اجرای اقدامات پیشگیرانه، از تولیدکننده حمایت کند.
خطیب جمعه رستمآباد گیلان در ادامه به مشکلات حوزه فرآوری و فروش زیتون اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از باغداران امکان فرآوری محصول خود را ندارند و همین مسئله موجب شده است که محصول با قیمت پایین در اختیار واسطهها و دلالان قرار گیرد.
وی افزود: باغدار در پایان فصل برداشت با محصولی مواجه است که باید هرچه سریعتر به فروش برسد؛ در چنین شرایطی، اگر دلال محصول را خریداری نکند، کشاورز با مشکل جدی مواجه میشود و ناچار است محصول خود را با قیمت پایینتر عرضه کند.
حجت الاسلام بارکوسرائی نبود خرید تضمینی زیتون را یکی دیگر از خلأهای جدی در حمایت از زیتونکاران دانست و تصریح کرد: وقتی برای محصولاتی مانند گندم و برنج سازوکار خرید تضمینی وجود دارد، چرا نباید برای زیتون بهعنوان محصولی راهبردی و مهم در اقتصاد رودبار، سازوکار حمایتی مناسبی در نظر گرفته شود؟
خطیب جمعه رستمآباد خاطرنشان کرد: حمایت از زیتونکاران باید مانند حمایتهایی باشد که در برخی بخشهای کشاورزی، از جمله چایکاران، صورت میگیرد تا باغدار انگیزه و توان لازم برای حفظ باغ خود را داشته باشد.
وی با هشدار نسبت به وضعیت باغات زیتون اظهار کرد: زیتون نباید به محصولی فراموششده تبدیل شود. یکی از آسیبهایی که امروز شاید کمتر دیده شود، حذف تدریجی باغات زیتون است؛ زیرا وقتی درآمد باغدار پاسخگوی هزینههای نگهداری و تولید نباشد، طبیعی است که برخی به فکر حذف باغ یا تغییر کاربری آن بیفتند.
حجت الاسلام بارکوسرائی افزود: این اتفاق یک آسیب جدی برای آینده منطقه است. باغ زیتون یکشبه ایجاد نمیشود و اگر باغی از بین برود، بازگرداندن آن به چرخه تولید به سالها زمان نیاز دارد. باغدار بهتنهایی توان مقابله با همه این مشکلات را ندارد و لازم است جهاد کشاورزی و دیگر دستگاههای مسئول، با یک برنامه مشخص و عملیاتی به میدان بیایند.
خطیب جمعه رستمآباد گیلان در پایان گفت: انتظار مردم و زیتونکاران این است که مسئولان، زیتون رودبار را جدی بگیرند؛ از مقابله با آفات و حمایت از تولید گرفته تا ساماندهی بازار، توسعه صنایع فرآوری و ایجاد سازوکار خرید تضمینی، همه این موارد باید در دستور کار قرار گیرد تا باغات زیتون حفظ شوند و این محصول مهم منطقه بیش از این آسیب نبیند.
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