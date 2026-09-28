بیانیه جمعی از دولتمردان سابق در ضرورت خروج ایران از NPT

به گزاری خبرگزاری مهر، جمعی از دولتمردان ولایی در ضرورت خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) بیانیه ای صادر کردند.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا ﴿ سوره نساء آیه۱۴۱﴾
و خداوند هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود.
پس از سالها همکاری بیسابقه و شفافیت کم نظیر ایران، معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای نه تنها امنیتی برای ملت بزرگ ایران به ارمغان نیاورد بلکه به ابزاری برای فشار، جاسوسی و مشروعیتسازی تجاوز و تضییع حقوق ملت ایران تبدیل شد.
اگر زمانی ادعا میشد که این معاهده بر موازنهی بنیادین عدم گسترش سلاح هستهای در برابر حق استفادهی صلحآمیز و حفاظت از اعضا در برابر تجاوز استوار است، لکن امروز این موازنه فرو پاشیده و ادامه عضویت در آن، نه امنیت میآورد و نه حفاظت، بلکه دست دشمن را برای خباثت بیشتر باز مینماید.
جمهوری اسلامی ایران با پذیرش پروتکل الحاقی و اجرای داوطلبانه آن، گستردهترین نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی را با نصب دهها دوربین فراپادمانی در کلیه مراکز هستهای کشور پذیرفت. این سطح از همکاری در میان اعضای معاهده بیسابقه است، اما نتیجه آن برای ایران نه تنها منفعت و صیانتی نبود؛ بلکه خسارتهای فراوان مادی و معنوی مانند بمباران مراکز هستهای و ترور بهترین فرزندان این ملت یعنی دانشمندان هسته ای را بهمراه داشت.
آژانس که موظف به حمایت از تأسیسات صلحآمیز اعضا در برابر تهدید و تجاوز است، حتی حاضر نشد حملات غیرقانونی آمریکا به تأسیسات ایران را بصورت لفظی محکوم نماید. مدیرکل آژانس، در برابر این تجاوزها مدعی بیطرفی شد و از محکوم کردن خودداری نمود؛ رفتاری که همدستی با متجاوز و به سخره گرفتن حقوق بینالملل محسوب میشود.
زیانبارتر از سکوت، گزارشسازیهای جهتدار و متناقض آژانس پیش از حملهی آمریکا به ایران بود. آژانس با ادعاهای واهی و بیاساس تحت عنوان «عوامل نگرانکننده» و درخواست «دسترسی کامل»، به ابزار مشروعیت بخش به اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شد.
گروسی علیرغم تاکید بر عدم وجود اطلاعاتی در خصوص برنامه سلاح هستهای ایران، با طرح ادعای پنهانکاری، فضای سیاسی حمله را فراهم نمود و قطعنامه شورای حکام نیز مقدمهای برای تهاجم نظامی دشمن شد.
در همین حال، رژیم صهیونیستی دانشمندان ارشد هستهای ایران را در منازل و در زمان استراحت این عزیزان به شهادت رساند و آژانس در کمال وقاحت نه پیشگیری و نه این جنایات را محکوم کرد.
وضع به گونهای شده که اخیرا دولت اتریش بهعنوان میزبان آژانس نیز از صدور روادید برای آقای دکتر محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران جهت شرکت در کنفرانس عمومی وین خودداری کرد؛ اقدامی خصمانه و ناقض تعهدات میزبانی که با انتقاد نماینده روسیه همراه شد، با این وصف آژانس هیچ واکنش مؤثری نشان نداد.
و از طرفی آمریکا سالهاست که موضوع هستهای را بهانه تحریم، تهدید نظامی و دشمنی علیه ایران قرار داده و حتی با فشار بر کشورهای میزبان مانع حضور مقامات ایرانی در مجامع بینالمللی شده است ! ما ضمن حمایت از هشدار سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و طرح نمایندگان مجلس که خروج از NPT را مطرح نمودهاند؛ اعلام می داریم: ادامه حضور در این معاهده به مصلحت کشور نمیباشد و خروج از آن را به عنوان یک ضرورت راهبردی خواستاریم.
شایان ذکر است که ماده ۱۰ معاهده ، حق خروج در رویدادهای فوقالعاده را به رسمیت شناخته و تهدیدهای مستمر، عدم کارآمدی و تضمینهای ناکافی بینالمللی، مصداق روشن رفتارهای ظالمانه وعدم ضرورت همراهی با آژانس است.
طبیعی است که خروج از NPT با واکنشهای تبلیغاتی، برخی فشارهای سیاسی و احتمالاً تحریمهای تازه همراه شود، اما اینهزینهها در مقایسه با وضعیتی که امروز بر ایران تحمیل شده، نه تنها قابل مدیریت است، بلکه از ادامه مسیر کنونی که به بمباران، ترور و تحقیر منتهی شده، کم هزینهتر است؛ و منفعت خروج از NPT : پایان نظارت یکطرفه، جاسوسی، بهانهتراشی برای تجاوز از یک طرف و بازسازی بازدارندگی، حفاظت از تأسیسات و دانشمندان و استقلال کاملهستهای در چارچوب استفاده صلحآمیز از طرف دیگر است.
بدیهی است که مسئولان دیپلماسی کشور باید از طریق رایزنی با کشورهای جهان بویژه چین و روسیه، بستر سیاسی این اقدام مهم و راهبردی را فراهم سازند تا ضمن اقدام مقتدرانه، زمینههای سوءاستفاده دشمن را مسدود نمایند.
براین اساس، ما جمعی از دولتمردان ولایی، با تأکید براینکه همچنان خواهان استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای هستیم، از دولت و به ویژه مجلس شورای اسلامی و نیز شورای عالی امنیت ملی میخواهیم، ضمن توقف همکاریها، فرآیند قانونی خروج از NPT را در کوتاهترین زمان ممکن در دستور کار و اقدام قرار دهند و از این طریق با بازگشودن مسیر اعتلای فناوریهای هستهای صلحآمیز، راه تسلط و شرارت دشمن خبیث نسبت به دانشمندان و نخبگان هستهای کشور را مسدود نمایند.
بعون الله تعالی
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