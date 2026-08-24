دارابودن ۲ مقاله شرط شرکت در آزمون دکتری پژوهشی فناوری محور علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۷ آبان ماه برگزار می شود.

فرصت ثبت نام آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۲ شهریور به پایان می رسد.

داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که دارای شرایط عمومی در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند. همچنین باید دارای شرایط اختصاصی برای ثبت نام رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی مندرج در دفترچه باشند.

داوطلبان برای شرکت در آزمون صرفاً مجاز به انتخاب یکی از دوره های دکتری تخصصی یا پژوهشی هستند که باید در فرم ثبت نام نسبت به انتخاب یکی از آنها اقدام کنند و توجه داشته باشند که تغییر نوع دوره، پس از مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

دوره های دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور

هدف اصلی این دوره، تربیت افرادی است که ضمن احاطه به یک زمینه خاص و آشنایی با علوم مرتبط با استفاده از روش های پیشرفته تحقیق بتوانند گامی در جهت خودکفایی کشور، توسلعه پایدار، گسترش مرزهای دانش و ارتقاء سلامت بردارند.

اهداف اختصاصی عبارتند از:

- گسترش مرزهای دانش در سطوح ملی و فرا ملی با اجرای تحقیقات گسترده تر

- ایجاد زمینه گسترده تری برای ظهور خلاقیت و نوآوری

- تقویت رهبری پژوهش از طریق توانمندسازی محققین متعهد و متخصص

- منجر شدن نتیجه تحقیقات به Patent و محصول و حل مشکلات نظام سلامت

- دستیابی به فنآوری تولید فرآورده های دارویی مورد نیاز کشور در مراکز تحقیقات و مؤسسات مرتبط پژوهشی با ظرفیت و پتانسیل های کافی تحقیقاتی

- ارائه خدمات تخصصی مورد نیاز نظام سلامت از طریق اجرای طرح های اپیدمیولوژی

- پرورش محقق کارآمد برای رفع نیازهای تحقیق در مراکز تحقیقاتی در صورت عدم دستیابی به محصول

- ارتقاء سلامت جامعه از طریق فراهم آمدن بستری تخصصی برای اجرای تحقیقات مبتنی بر نیاز

- ارائه نتایج تحقیقات تخصصی مبتنی بر نیاز سیاستگذاران و ذی نفعان کلیدی سلامت کشور

- ارائه دستاوردهای هر چه بیشتر تحقیقاتی در سطح بین المللی

با توجه به اهداف کلی مذکور سعی بر آن است تا دانش آموختگان دوره های دکتری تخصصی پژوهشی در مراکز تحقیقات و پژوهشکده های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان محقق یا عضو هیئت علمی پژوهشی یا در شرکت های دانش بنیان در همان زمینه های تحقیقاتی و مدرک تحصیلی دانش آموختگی شان مشغول به خدمت شوند.

برای دانشجویان دوره های دکتری تخصصی پژوهشی بر اساس گرنت های تحقیقاتی که در اختیار اساتید راهنما و مراکز تحقیقات مجری دوره از سوی سازمان/ مؤسسه/ دانشگاه علوم پزشکی قرار داده شده است، در صورت لزوم و امکانات آن واحدهای تحقیقاتی، امکان استفاده از فرصت های مطالعاتی برای تکمیل شدن دوره مربوطه و تقویت بنیه علمی- پژوهشی دانشجو در خارج از کشور و مراکز تحقیقاتی معتبر و مطرح جهان، وجود خواهد داشت.

تذکر ۱: داوطلبان دارای مدارک تحصیلی بالاتر (دکتری تخصصی (Ph.D)، تخصص بالینی (دانشنامه و گواهینامه تخصصی) و فوق تخصصی و فلوشیپ) در صورت پذیرفته شدن در دوره ملزم به پرداخت هزینه های تحصیل هستند.

تذکر ۲: دارندگان مدارک معادل کارشناسی ارشد، مجاز به شرکت در این دوره نیستند.

توجه: رشته هایی که شامل پذیرش دوره دکتری پژوهشی هستند متعاقباً از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی و اطلاعیه مربوط به آزمون دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور اعلام خواهد شد.

برای داوطلبان دوره دکتری پژوهشی داشتن حداقل دو مقاله تحقیقی اصیل (Original) منتشر شده در مجلات علمی، پژوهشی معتبر نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی Web of Science یا PubMed به عنوان نویسنده اول یا مسئول در زمان مصاحبه الزامی است.

مقالات مذکور داوطلب باید در زمان انتخاب رشته/ محل جهت بررسی و تأیید توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی بارگذاری شود.

تذکر مهم: داوطلبانی که در آزمون کتبی دکتری پژوهشی قبول می شوند؛ باید هنگام انتخاب رشته/ محل دو مقاله شرطی چاپ شده را داشته باشند و لذا نامه پذیرش مقاله (Acceptance) به هیچ وجه قابل قبول نیست.

تبصره ۱: دو مقاله شرطی حتماً باید مقاله تحقیقی اصیل (Original Article) باشد و Review Article و اقسام دیگر مقالات قابل قبول نیست.

تبصره ۲: چنانچه یک یا هر دو مقاله شرطی در این مرحله (بارگذاری در سامانه)، نسخه گالی پرووف Galley Proofs مقاله و دارای شماره Doi باشد، به نحوی که تا قبل از تاریخ اعلام شده مصاحبه ها، مقاله چاپ شود یا e-pub شده باشد و توسط داوطلب به دانشگاه ارائه شود، بصورت مشروط قابل ارائه به دانشگاه برای مصاحبه است.

بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی»، سنجش و پذیرش در مقاطع دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی به شرح زیر است:

شیوه پذیرش در دکتری تخصصی: سهم آزمون کتبی ۵۰ درصد/ سهم سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد/ سهم مصاحبه علمی ۳۰ درصد/ تهیه طرح واره: -

شیوه پذیرش در دکتری پژوهشی/ فناوری محور: سهم آزمون کتبی ۳۰ درصد/ سهم سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد/ سهم مصاحبه علمی ۳۰ درصد/ تهیه طرح واره ۲۰ درصد.