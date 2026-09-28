یادواره «شهدای زن» در مهرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه و همزمان با هفته دفاع مقدس، یادواره شهدای زن شهرستان مهرستان با حضور خانواده‌های شهدا، مردم، معتمدان و مسئولان شهرستان برگزار شد.

جواد نوری، رئیس حوزه قضایی شهرستان مهرستان، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای زن و تجلیل از صبر و ایثار خانواده‌های شهدا اظهار داشت: نقش زنان در دوران دفاع مقدس بی‌بدیل بود و حضور آنان تنها به عرصه‌های مستقیم جنگ محدود نمی‌شد، بلکه بانوان با پشتیبانی از رزمندگان، تربیت فرزندان و حفظ بنیان خانواده در شرایط دشوار، سهم مهمی در تداوم روحیه ایثار و مقاومت داشتند.

وی افزود: زنان با فداکاری و صبوری خود در حفظ ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های بعد نقش مؤثری ایفا کردند و شهدای زن نیز نمونه‌ای برجسته از عزت، شجاعت، ایثار و مقاومت هستند.

نوری با تأکید بر ضرورت معرفی سیره و مجاهدت شهدای زن به نسل جوان ادامه داد: آشنایی نسل جدید با فداکاری این بانوان می‌تواند در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت هویت دینی و ملی جامعه مؤثر باشد.

تکریم خانواده شهدا؛ وظیفه‌ای همگانی

رئیس حوزه قضایی مهرستان با اشاره به جایگاه خانواده‌های شهدا گفت: خانواده‌های معظم شهدا با صبر و استقامت و تحمل سال‌ها دوری و فراق، نقش مهمی در تداوم مسیر شهیدان داشته‌اند و تکریم آنان، ادای احترام به مقام شهدا و پاسداشت ارزش‌های ایثار و شهادت است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری یادواره‌های شهدا فرصتی برای بازخوانی رشادت‌ها و فداکاری‌های شهیدان و آشنایی نسل جوان با ارزش‌هایی است که آنان برای حفظ آن جان خود را فدا کردند.

در پایان این مراسم، از خانواده‌های شهدای زن شهرستان مهرستان به پاس صبر، ایثار و فداکاری آنان تجلیل و قدردانی شد.