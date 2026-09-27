به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاه قضایی لرستان در راستای استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس، ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر را در اختیار آموزش و پرورش استان قرار داد تا در میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار توزیع شود.

این اقدام با حضور مسئولان دستگاه قضایی و آموزش و پرورش استان انجام شد و در چارچوب رویکرد اجتماعی دستگاه قضایی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه در حوزه تعلیم و تربیت، صورت گرفت.

استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس

عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مجازات‌های جایگزین حبس اظهار داشت: قانون‌گذار با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، در جرایم غیرعمدی و همچنین جرایم عمدی با مجازات حبس کمتر از یک سال، این امکان را برای قضات فراهم کرده است که به جای مجازات حبس از مجازات‌های جایگزین مانند خدمات عمومی استفاده کنند.

وی افزود: یکی از مسیرهای کاربردی برای استفاده از این ظرفیت قانونی، حمایت از دانش‌آموزان نیازمند است و می‌توان با اختصاص خدمات عمومی به جای حبس، بخشی از نیازهای اساسی این قشر را برطرف کرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ادامه داد: حمایت از دانش‌آموزان موجب می‌شود آنان با فراغ بال بیشتری به تحصیل ادامه دهند و زمینه برای تبدیل شدن آنها به افرادی مفید برای جامعه فراهم شود.

بازگشایی به‌موقع مدارس در لرستان

علی‌محمدی در ادامه با اشاره به روند بازگشایی مدارس در استان گفت: با مدیریت صحیح مسئولان استان، مدارس امسال به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و به‌موقع بازگشایی شدند.

وی افزود: زیباسازی و آماده‌سازی محیط‌های آموزشی به‌خوبی انجام شده و خانواده‌ها با امیدواری فرزندان خود را راهی مدارس کرده‌اند. همچنین حضور پرانگیزه معلمان می‌تواند آغازگر مسیری موفق در سال تحصیلی جدید باشد.

مسئولیت اجتماعی دستگاه قضایی در کنار رسالت قضایی

رضادلفانی، رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان نیز در این مراسم با تأکید بر مسئولیت اجتماعی دستگاه قضایی اظهار داشت: دستگاه قضایی در کنار رسالت اصلی خود در برخورد با مجرمان، مسئولیت‌های اجتماعی نیز بر عهده دارد.

وی افزود: دادگستری مرکز استان در راستای کاهش جمعیت کیفری، اصلاح مجرمان و حمایت از اقشار کم‌برخوردار تلاش کرده است بخشی از مجازات‌های حبس را به مجازات‌های جایگزین یا تعلیق مراقبتی تبدیل کند.

تهیه ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر در یک ماه

رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان با اشاره به اجرای عملی این رویکرد در حمایت از چرخه آموزش بیان کرد: پس از بازگشایی مدارس، دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم‌آباد در راستای مسئولیت اجتماعی خود، اقدام عملی و ملموسی برای حمایت از دانش‌آموزان انجام داده‌اند.

دلفانی ادامه داد: در بازه زمانی حدود یک ماه گذشته، نزدیک به ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر مناسب و استاندارد تهیه و در اختیار مدیریت آموزش و پرورش استان قرار گرفته است.

تداوم حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف حمایت از دانش‌آموزان و کاهش شکاف‌های اقتصادی در مسیر تحصیل انجام می‌شود و این فرآیند در طول سال نیز با تمرکز بر اقشار آسیب‌پذیر ادامه خواهد داشت.