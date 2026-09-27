به گزارش خبرگزاری مهر، پرونده ثبت گویش قمی در نشست شورای ملی ثبت میراث‌فرهنگی ناملموس کشور در دفتر ثبت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در تهران بررسی و پس از طی مراحل نهایی به ثبت رسید.



این نشست با حضور علیرضا ایزدی مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیای میراث‌معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سیما حدادی مدیر دفتر ثبت میراث‌ناملموس وزارتخانه، روح‌الله امراللهی رئیس شورای اسلامی شهر قم و بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم برگزار شد.



جمعی از کارشناسان و اعضای شورای ملی ثبت میراث‌فرهنگی ناملموس کشور نیز در این جلسه حضور داشتند و پرونده گویش قمی را مورد بررسی قرار دادند.



ثبت این پرونده پس از تأیید پژوهشکده زبان‌شناسی انجام شد و گویش قمی به فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس کشور راه یافت.



پژوهش‌های علمی مربوط به پرونده ثبت گویش قمی به کوشش علیرضا فولادی انجام شده است.



ثبت این گویش در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس کشور، در راستای حفظ و پاسداشت زبان و هویت بومی منطقه قم انجام شده است.



پنجم مهرماه در تقویم جهانی به‌عنوان روز جهانی گردشگری شناخته می‌شود و بازه پنجم تا یازدهم مهر نیز هفته گردشگری نامگذاری شده است.