  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

دویست و یازدهمین اجتماع شبانه مردم انقلابی سلماس

دویست و یازدهمین اجتماع شبانه مردم انقلابی سلماس

ارومیه- در این فیلم تصاویری از حمایه پرشور مردم انقلابی سلماس را در موج ۲۱۱ مقاومت ملی را در خیابان می بینید.

دریافت 21 MB
کد مطلب 6960760

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها