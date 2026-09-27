https://mehrnews.com/x3db7m ۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷ کد مطلب 6960760 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷ دویست و یازدهمین اجتماع شبانه مردم انقلابی سلماس ارومیه- در این فیلم تصاویری از حمایه پرشور مردم انقلابی سلماس را در موج ۲۱۱ مقاومت ملی را در خیابان می بینید. دریافت 21 MB کد مطلب 6960760 کپی شد مطالب مرتبط ۱۳۲ همت سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری طی دو سال سرمست: حکمرانی مشارکتی مسیر توسعه متوازن آذربایجانشرقی است ضرورت تبیین جایگاه واقعی امام زمان(عج) در زندگی مردم برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی شهرستان سلماس
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