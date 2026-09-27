به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن ربانی یکشنبه شب در همایش تکریمی ـ ترویجی زکات استان بوشهر بر ضرورت تقویت سازوکارهای ترویج و اجرای فریضه زکات و استفاده از ظرفیت‌های استانی برای توسعه این فریضه تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و رئیس شورای زکات کشور با اشاره به جایگاه زکات در آموزه‌های دینی اظهار کرد: زکات علاوه بر بُعد عبادی و معنوی، دارای آثار مهم اجتماعی و اقتصادی است و در صورت اجرای صحیح و کامل آن، بخش قابل توجهی از مسائل مرتبط با فقر و محرومیت و تولید ثروت در جامعه قابل مدیریت و کاهش است.

وی با بیان اینکه در زمینه اجرای فریضه زکات همچنان با عقب‌ماندگی مواجه هستیم، افزود: در سال‌های اخیر گام‌های اولیه برای ساماندهی امور زکات برداشته شده و آیین‌نامه‌های مربوط به شوراهای زکات در سطوح مختلف تصویب و سازوکار استمرار فعالیت این شوراها در استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها پیش‌بینی شده است.

رئیس شورای زکات کشور با تأکید بر نقش شوراهای زکات در توسعه این فریضه، گفت: برای انجام کامل وظایف و رسیدن به اهداف تعیین‌شده، همچنان فاصله داریم و جبران این فاصله نیازمند همت و همراهی مجموعه‌های استانی است.

آیت الله ربانی همچنین خواستار ارزیابی عملکرد شوراهای زکات در استان‌ها شد و اظهار کرد: باید شوراهای موفق شناسایی و از فعالیت‌های مؤثر آنان تقدیر شود تا تجربه‌ها، ابتکارات و ایده‌های خلاقانه استان‌ها در اختیار شورای مرکزی زکات قرار گیرد و از این ظرفیت‌ها برای گسترش فرهنگ زکات استفاده شود.

وی با قدردانی از فعالیت‌های شورای زکات استان بوشهر، بر شناسایی همزمان نقاط قوت و کاستی‌های موجود تأکید کرد و افزود: بررسی دقیق ظرفیت‌ها، مشکلات و خلأهای موجود در استان و ارائه راهکار برای رفع آنها می‌تواند به تقویت و توسعه فعالیت‌های زکات کمک کند.

همایش تکریمی ـ ترویجی زکات استان بوشهر با حضور مسئولان کشوری و استانی و با هدف ترویج فرهنگ زکات، تجلیل از مؤدیان و مروجان این فریضه و بررسی راهکارهای توسعه عدالت اجتماعی و فقرزدایی برگزار شد.