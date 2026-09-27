به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسن‌پور در آیین آغاز هفته گردشگری که با حضور دانش‌آموزان دبیرستان نواب صفوی خرم‌آباد برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شعار امسال هفته گردشگری، تلاش کرده‌ایم نسل جوان را با مفاهیم گردشگری، ظرفیت‌های استان و فرصت‌های پیش روی این صنعت آشنا کنیم.

وی با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی و فرهنگی افزود: گردشگری صنعتی نرم و اثرگذار است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خدادادی هر منطقه می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و معرفی فرهنگ و هویت بومی ایفا کند.

بیش از ۵ هزار اثر فرهنگی، تاریخی و طبیعی در لرستان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان بیان کرد: این استان با بیش از پنج هزار اثر فرهنگی، تاریخی و طبیعی و همچنین ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد، از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری برخوردار است.

حسن‌پور ادامه داد: لرستان امروز به‌عنوان سومین استان گردشگرپذیر کشور شناخته می‌شود و این موفقیت حاصل تلاش فعالان صنعت گردشگری، همکاران حوزه گردشگری، سرمایه‌گذاران و حمایت‌های مدیریت ارشد استان است.

آموزش گردشگری از مدرسه تا آینده صنعت

وی با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جدید با فرصت‌های گردشگری گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی در میان دانش‌آموزان و جوانان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار گردشگری در آینده باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال نیز می‌تواند مسیر رشد و تحول صنعت گردشگری را هموارتر کند و زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم آورد.

نقش نسل آینده در معرفی ظرفیت‌های ایران

حسن‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد: نسل آینده با شناخت بهتر ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی، نقش مؤثری در توسعه این صنعت و معرفی هرچه شایسته‌تر ظرفیت‌های ایران اسلامی ایفا کند.