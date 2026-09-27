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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۵

لرستان امروز به‌عنوان سومین استان گردشگرپذیر کشور شناخته می‌شود

لرستان امروز به‌عنوان سومین استان گردشگرپذیر کشور شناخته می‌شود

خرم‌آباد- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان گفت: لرستان امروز به‌عنوان سومین استان گردشگرپذیر کشور شناخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسن‌پور در آیین آغاز هفته گردشگری که با حضور دانش‌آموزان دبیرستان نواب صفوی خرم‌آباد برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شعار امسال هفته گردشگری، تلاش کرده‌ایم نسل جوان را با مفاهیم گردشگری، ظرفیت‌های استان و فرصت‌های پیش روی این صنعت آشنا کنیم.

وی با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی و فرهنگی افزود: گردشگری صنعتی نرم و اثرگذار است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خدادادی هر منطقه می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و معرفی فرهنگ و هویت بومی ایفا کند.

بیش از ۵ هزار اثر فرهنگی، تاریخی و طبیعی در لرستان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان بیان کرد: این استان با بیش از پنج هزار اثر فرهنگی، تاریخی و طبیعی و همچنین ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد، از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری برخوردار است.

حسن‌پور ادامه داد: لرستان امروز به‌عنوان سومین استان گردشگرپذیر کشور شناخته می‌شود و این موفقیت حاصل تلاش فعالان صنعت گردشگری، همکاران حوزه گردشگری، سرمایه‌گذاران و حمایت‌های مدیریت ارشد استان است.

آموزش گردشگری از مدرسه تا آینده صنعت

وی با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جدید با فرصت‌های گردشگری گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی در میان دانش‌آموزان و جوانان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار گردشگری در آینده باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال نیز می‌تواند مسیر رشد و تحول صنعت گردشگری را هموارتر کند و زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم آورد.

نقش نسل آینده در معرفی ظرفیت‌های ایران

حسن‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد: نسل آینده با شناخت بهتر ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی، نقش مؤثری در توسعه این صنعت و معرفی هرچه شایسته‌تر ظرفیت‌های ایران اسلامی ایفا کند.

کد مطلب 6960567

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