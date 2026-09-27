طائب: میدان جنگ را به روایت دشمن نسپارید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آیین رونمایی از ۴۰ اثر نشر فاتحان که همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به اهمیت ثبت و روایت وقایع جنگ‌های اخیر گفت: خداوند را شاکریم که در هفته دفاع مقدس و در روزی که متعلق به امیرالمؤمنین(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) است، توفیق حضور در جمع اصحاب ادبیات و هنر را پیدا کردیم.



وی با اشاره به اهمیت ادبیات و روایت جنگ برای نسل جدید اظهار کرد: اگر نسل جدید تاریخ هشت سال دفاع مقدس را بخواند، بسیاری از حقایق آن دوران را راحت‌تر باور می‌کند؛ چراکه امروز تاریخ را به‌روز می‌بیند، وقایع مشابه را مشاهده می‌کند و می‌تواند میان آنچه در کتاب‌ها خوانده و آنچه امروز تجربه می‌کند، ارتباط برقرار کند.



طائب ادامه داد: چند نسل از دفاع مقدس گذشته و نسل‌هایی که آن دوران را ندیده‌اند، روایت آن را از دیگران شنیده‌اند، اما امروز یک چهره جدید از جنگ را مشاهده می‌کنند. این تجربه می‌تواند به آنها کمک کند تا بسیاری از وقایع گذشته را بهتر درک کنند.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه با اشاره به شرایط جهان در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی گفت: حدود ۴۰ سال پیش، شرق و غرب، یعنی آمریکا و شوروی، دو ابرقدرت جهان بودند و تلاش می‌کردند نظم جهانی در چارچوب همان دو قطب باقی بماند. در اوج مبارزه میان اردوگاه امپریالیسم و اردوگاه سوسیالیسم، ضلع سومی به نام اردوگاه اسلام در حال شکل‌گیری بود.



وی افزود: کسانی که در این اردوگاه قرار داشتند، می‌گفتند «ربنا الله» و می‌خواستند روی پای خود بایستند. ملت ایران انقلاب کرد و گفت ما نمی‌خواهیم منابع کشورمان در اختیار دیگران باشد و خودمان می‌خواهیم منابع‌مان را استخراج و برای خودمان و نسل‌های آینده استفاده کنیم.



طائب با اشاره به حضور مستشاران آمریکایی در ایران پیش از انقلاب گفت: آمریکایی‌ها ده‌ها هزار مستشار در کشور داشتند، قراردادهای نفتی را تنظیم می‌کردند و بخش عمده‌ای از درآمد نفت را می‌بردند. در حوزه نظامی نیز تلاش می‌کردند ایران را به دژی در برابر اردوگاه شرق تبدیل کنند و سلاح و آموزش نظامی در اختیار رژیم قرار می‌دادند.



وی ادامه داد: ملت ایران انقلاب کرد و گفت «نه شرقی، نه غربی»؛ یعنی نه وارد بلوک شرق می‌شویم و نه در بلوک غرب قرار می‌گیریم، بلکه جمهوری اسلامی را می‌خواهیم و می‌خواهیم راهبردهای الهی را بر روی زمین پیاده کنیم.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه گفت: هر دو ابرقدرت تلاش کردند از طریق ایجاد ناامنی و کودتا مانع از تحقق این مسیر شوند و وقتی این اقدامات به نتیجه نرسید، جنگ آغاز شد.



دفاع مقدس یک جنگ تمام‌عیار بود



وی درباره جنگ تحمیلی گفت: جنگی که علیه ایران آغاز شد، جنگی بود که سلاح و آموزش آن از سوی قدرت‌های بزرگ در اختیار رژیم بعث قرار گرفت و اطلاعات نیز از طریق هواپیماهای شناسایی در اختیار آنها گذاشته می‌شد. همچنین نیروهای انسانی منطقه‌ای را به جان دو کشور مسلمان انداختند و سیاستی را که به «استراتژی امنیت دو ستونی» معروف بود، دنبال کردند.



طائب افزود: امروز نسل جدید می‌تواند هشت سال دفاع مقدس را بهتر درک کند؛ چراکه می‌بیند مدرن‌ترین سلاح‌ها در اختیار دشمن قرار گرفت، اطلاعات در اختیار آن قرار داده شد، اما مردم ایران هشت سال در زمین، هوا و دریا دفاع کردند و اجازه ندادند یک وجب از خاک کشور از دست برود.



وی با اشاره به تحولات پس از فروپاشی شوروی گفت: پس از فروپاشی شوروی، به گفته او، قدرت‌های غربی دریافتند که پرچمدار گفتمان اسلام جمهوری اسلامی ایران است و به همین دلیل تلاش کردند جمهوری اسلامی را براندازند تا دوباره بتوانند بر منطقه خاورمیانه مسلط شوند.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه ادامه داد: در این مرحله تلاش شد رژیم صهیونیستی وارد جنگ مستقیم با ایران شود و پس از آن نیز آمریکا وارد میدان شد.



طائب گفت: همان‌گونه که جنگ نخست با پیروزی به پایان رسید، جنگ دوم نیز با پیروزی اسلام تمام شد و ممکن است جنگ دوباره تکرار شود.



راوی جنگ امروز در جایگاه امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) است



طائب با تأکید بر اهمیت روایت جنگ اظهار کرد: امروز راوی جنگ نقشی شبیه نقش امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) در روایت عاشورا دارد. بیش از ۱۴ قرن است که روایت صحیح واقعه کربلا ادامه پیدا کرده و دلیل آن، وجود راویانی است که از همان ابتدا این واقعه را روایت کردند.



وی افزود: امروز نیز اگر جنگ هشت ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه را روایت می‌کنیم، در امتداد همان کاری قرار داریم که ائمه معصومین(ع) انجام دادند. زمان جنگ محدود است؛ ممکن است جنگ هشت سال، ۴۰ روز یا ۱۲ روز باشد، اما روایت آن می‌تواند قرن‌ها ادامه پیدا کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه تأکید کرد: بنابراین روایت باید به‌گونه‌ای عمیق باشد که حتی پس از گذشت قرن‌ها دچار تحریف و انحراف نشود.



وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی همزمان با هفته دفاع مقدس گفت: امروز در شرایطی سال تحصیلی را آغاز می‌کنیم که مدرسه میناب و دانش‌آموزان آن جلوی چشم ما هستند. امروز ماکان نصیری را داریم که روایت می‌شود.



طائب ادامه داد: ممکن است در رسانه‌ها گفته شود یک حادثه یا حمله به مدرسه رخ داده است، اما ما شاهد بودیم که یک ارتش با پیشرفته‌ترین بمب‌ها به مدرسه حمله کرد. او همچنین به حمله به یک مجلس عروسی و بیمارستان کودکان در خوزستان اشاره کرد و گفت در برخی موارد شدت حمله به‌گونه‌ای بود که اثری از برخی قربانیان باقی نماند.



وی افزود: امروز با جنگی مواجهیم که در آن از کودک شیرخوار تا پیرمرد ۸۰ ساله، زن و مرد و افراد با عقاید مختلف حضور دارند و جنگ میان گروه خاصی تفکیک نشده است.



طائب گفت: امروز جبهه جنگ به وسعت کارخانه تانک‌سازی نیست؛ کارخانه تولید دارو، کارخانه تولید لبنیات، کارخانه تولید تجهیزات نظامی و بیمارستان نیز می‌تواند مورد هدف قرار بگیرد. بنابراین اهداف جنگ محدود به یک موضوع نیست و همه این عرصه‌ها ممکن است درگیر شوند.



وی با طرح این پرسش که آیا نباید چنین جنگی را با همه ابزارهای هنری روایت کرد، گفت: اگر ما روایت نکنیم، طرف مقابل روایت خود را تحمیل خواهد کرد.



اگر روایت نکنیم، دشمن روایت خودش را تحمیل می‌کند



رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه با اشاره به آنچه تلاش دشمن برای ایجاد بی‌ثباتی در داخل کشور خواند، اظهار کرد: اگر روایت خودمان را تولید نکنیم، طرف مقابل روایت خودش را می‌سازد؛ همان‌طور که در برخی وقایع با دادن سلاح، آموزش و پول به افراد، تلاش شد ناامنی و بی‌ثباتی در کشور ایجاد شود.



وی ادامه داد: هدف این بود که ابتدا داخل کشور دچار بی‌ثباتی شود و سپس با بمباران، کار به پایان برسد، اما این برآورد محقق نشد و مردم وارد صحنه شدند و از کشور دفاع کردند.



طائب افزود: امروز وقتی سلاح به دست گرفته می‌شود یا موشک شلیک می‌شود، هدف دفاع از مردم و کشور است. در شرایطی که نیروهای خارجی نتوانستند از بیرون حرکت خود را پیش ببرند، مردم در داخل صحنه جنگ، امنیت و حتی سازندگی کشور را اداره کردند.



جنگ ترکیبی، روایت ترکیبی می‌خواهد



وی تأکید کرد: ما در یک جنگ ترکیبی قرار داریم؛ هم واقعه تولید می‌شود و هم روایت. بنابراین باید وقایع و روایت‌های آن برای نسل آینده تولید و ثبت شود.



طائب با استفاده از تعبیر «لانچر روایت» گفت: اگر می‌گوییم کنار لانچر موشک باید یک رزمنده حضور داشته باشد، کنار روایت لانچر نیز باید یک راوی حضور داشته باشد. اصحاب ادبیات و هنر باید در کنار این میدان قرار بگیرند و آثار ادبی و هنری تولید کنند.



وی ادامه داد: کشور به تولید نیاز دارد و تولیدگران باید در کنار لانچرهای مقاومت حضور داشته باشند. همه عرصه‌های کشور به چنین ظرفیت‌هایی نیاز دارند و باید آنها را فعال کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دوگانه‌سازی میان مذاکره و مقاومت گفت: تلاش شد مردم را در یک دوگانه قرار دهند؛ یک عده را طرفدار مقاومت و عده‌ای را طرفدار مذاکره معرفی کنند و بگویند یک گروه دنبال جنگ است و گروه دیگر دنبال معیشت.



وی افزود: ایران در دو مقطع در حال مذاکره بود که حمله آغاز شد و این نشان می‌دهد مسئله فراتر از این دوگانه‌هاست.



طائب اظهار کرد: آمریکایی‌ها با اصل استقلال ایران مسئله دارند و می‌گویند باید تسلیم شوید. آنها به صراحت درباره منابع نفتی ایران نیز سخن گفته‌اند.



وی در ادامه با اشاره به تنگه هرمز گفت: روزانه بخش قابل‌توجهی از مصرف نفت جهان از این مسیر عبور می‌کند و بسته شدن آن بر بازار انرژی جهان اثر می‌گذارد.



طائب افزود: در چنین شرایطی آمریکا تلاش می‌کند با استفاده از ذخایر خود مانع افزایش قیمت نفت، بنزین و گازوئیل شود و کشورهای اروپایی نیز با نزدیک شدن فصل سرما به انرژی نیاز دارند.



وی گفت: ایران اعلام کرده است که «یا امنیت برای همه یا برای هیچ‌کس» و قرار نیست تسلیم شود.



۴۰ روز جنگ با ۴۰ اثر ماندگار



طائب در بخش پایانی سخنان خود از نویسندگانی که برای ثبت وقایع جنگ وارد میدان شدند، قدردانی کرد و گفت: از سرعت و شتاب نویسندگان در ورود به میدان، با وجود همه سختی‌ها و گلایه‌هایی که داشتند، تشکر می‌کنیم.



وی افزود: نویسندگان در مدت کوتاهی وارد میدان شدند و ۴۰ روز جنگ را با ۴۰ اثر ماندگار کردند. این حرکت با کتاب آغاز شده است، اما باید ادامه پیدا کند.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه تأکید کرد: این کتاب‌ها باید در کنار سایر صنایع فرهنگی و عرصه‌های ادبی و هنری قرار بگیرند تا جلوه‌های این حوادث را بهتر به مردم نشان دهند.

روایت مقاومت باید جهانی شود



طائب با اشاره به ضرورت معرفی فرهنگ مقاومت به جهان گفت: امروز مقام معظم رهبری از بسیج خواسته‌اند هم برای مردم روایت مقاومت داشته باشد و هم فرهنگ مقاومت و فرهنگ بسیج را به جهانیان معرفی کند.



وی ادامه داد: اگر قرار است این فرهنگ به جهانیان معرفی شود، آیا جز از مسیر ادبیات و هنر و ترجمه آثار می‌توان چنین کاری انجام داد؟ باید از طریق ترجمه، آثار ادبی و هنری تولیدشده را در اختیار ملت‌های جهان قرار دهیم.

وی با اشاره به اعتراض‌های شکل‌گرفته در برخی دانشگاه‌های آمریکا نسبت به جنگ غزه گفت: امروز در دانشگاه‌های آمریکا نیز دانشجویان نسبت به سیاست‌های این کشور اعتراض می‌کنند و می‌پرسند چرا کودکان و زنان کشته می‌شوند و چرا به جای مراکز نظامی، غیرنظامیان هدف قرار می‌گیرند.



طائب افزود: دشمن تلاش می‌کند با روایت خودش داستان را بیان کند و ملت‌های جهان را به خواب ببرد، اما ما با روایت خودمان ملت‌ها را بیدار خواهیم کرد.



وی در پایان گفت: به فضل الهی، این وظیفه بر عهده اصحاب ادبیات و هنر است که وقایع جنگ را برای نسل‌های آینده روایت کنند و اجازه ندهند این روایت‌ها دچار تحریف شود.